نسبت به حل سوء تفاهم پیش آمده با فوتبال ایران اقدام کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه کامبیز بابایی نعمتی دبیرکل اتحادیه حقوق ورزش آسیا به سپ بلاتر که نسخای از آن در اختیار گروه ورزشی مهر قرار گرفته است به قرار ذیل است :

امروزه ورزش تبدیل به ابزاری قدرتمند برای تعالی روحی و جسمی و تعامل میان انسان ها است . در جهانی که هر روزه بسیاری از زنان ، مردان و کودکان مورد ظلم و تعدی قرار می گیرند و از خانه و از کاشانه خود آواره می شوند خیلی وقتها من و شما می شنویم که جام های متعددی به عنوان جام صلح و دوستی برگزار می گردد ، کسانی که برای خود احترام قائلند اولین وظیفه خود را احترام به سایر انسانها می دانند و حقوق آنها را محترم می شمارند .

حقوق بشر و حقوق شهروندی تبدیل به یک اصل با ارزش در زندگی بشر امروز شده است و ورزش به یکی از شاخه های حقوق بشر و حقوق شهروندی مبدل گردیده است و فوتبال نیز به عنوان ورزشی پر طرفدار و پر مخاطب توانسته بارها وسیله ای برای صلح ودوستی بین ملتها باشد و فیفا به عنوان متولی جهانی این رشته ورزشی در تلاش است که هر روزه بیشتر رضایت تمام ملتهای جهان را با کارهای علمی و عملی قابل قبول به دست آورد . آیا شما غیر از این می اندیشید ؟

در ادامه این نامه آمده است: اما چندی است خبرغیر معقولی گوش هر شنونده ای را آزار می دهد که به هیچ وجه با اهداف عالی و ارزشمند فیفا هم خوانی ندارد و آن درگیری پیش آمده میان فیفا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است. آقای بلاتر بسیارباعث تعجب است که بخاطر منافع شخصی برخی ها حقوق حقه بیش از هفتاد میلیون نفر مورد بی احترامی قرار می گیرد. مخصوصاً در امور بین الملل ورزش احترام به حقوق داخلی کشورها و مهرورزی به انسانها را سرلوحه کار خود قرار داده ایم و در بند بند ماده های منشور سازمان ملل متحده در مورد احترام به حقوق بشر تاکید بسیار شده است . آیا شما نظری غیر از این دارید ؟

در برخی رسانه ها و محافل ایران و جهان این اقدام فیفا را اقدامی از سرغرض ورزی و تحریک شده از سوی لابی صهیونیستی عنوان می کنند آیا شما هم این موضوع را شنیده اید ؟ و چه غم انگیز است که فیفا با بیش از شش میلیارد مخاطب به چنین جرمی متهم گردد .

نامه دست نویس رییس سابق فدراسیون فوتبال ایران و مصوبه هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران دلایل محکمی برای رفع سوء تفاهم به وجود آمده می باشد . لذا به عنوان یک حقوق دان هم از نظر وظیفه کاری و علمی وهم از جایگاه یک شهروند از شما می خواهم هر چه سریعتر برای نشان دادن احترام به قوانین داخلی کشورها و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی ملت ایران ، نسبت به حل سوء تفاهم پیش آمده اقدام نمایید. اطمینان دارم این کار شایسته و ارزشمند نیز همچون سایر فعالیت های فیفا وشخص سپ بلاتر مورد تحسین انسانهای فهیم دنیا قرار خواهد گرفت . منتظر جواب شما جهت ارایه به مردم ایران هستیم.