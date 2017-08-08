«دمساز» منتشر شد/ نخستین آلبوم موسیقی مرتبط با اقوام گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «دمساز» مجموعه ای از تصنیف های موسیقی سنتی است که بر اساس موسیقی اقوام گلستانی با کلامی از شاعران فارسی، آهنگسازی و خوانندگی عبدالله ساور علیا و تنظیم بهنام ارجمندی تهیه و تولید شده است.

تولید آلبوم «دمساز» با همت واحد موسیقی حوزه هنری استان گلستان انجام شده است که طی مراسمی روز شنبه ۷ مردادماه با حضوراساتید، پیشکسوتان و دوستداران فرهنگ و هنر در سینما عصر جدید گرگان رونمایی شده است.

آلبوم موسیقی «دمساز» با شعرهایی از سعدی، مولوی، نظامی، خواجوی کرمانی و محمدحسین صغیر اصفهانی شامل ۷ قطعه است که به سفارش حوزه هنری گلستان بر اساس موسیقی اقوام گلستان با استفاده از سازهای سنتی و اصیل ایرانی تولید شده است.

از ویژگی های این آلبوم می‌توان به استفاده از ساز دوتار با نوازندگی محسن میرزازاده اشاره کرد که از سازهای اصیل ایرانی است و در این آلبوم به عنوان نماد وحدت بین اقوام به کار گرفته شده است.

این آلبوم موسیقی جزو اولین آثاری است که در این زمینه مرتبط با اقوام گلستان تولید می شود و موفق شده است در جشنواره دوسالانه تولیدات موسیقی حوزه هنری جزو ۱۰ اثر برتر شناخته شود.

عبدالله ساور علیا متولد شهر گرگان، عضو کانون خوانندگان و مدرسان خانه موسیقی ایران، موسیقی آوازی را از اساتید شاپور رحیمی، کمال الدین عباسی، زنده یاد حسین عمومی و ناصر مجرد فرا گرفته است و از سال ۱۳۸۰ در آموزشگاه‌های متعدد در تهران و شهرستان مشغول تدریس آواز است. وی با گروه‌های مختلفی برای اجرای کنسرت در داخل و خارج از کشور و تولید آلبوم‌ و آثار موسیقی در زمینه شعر، آهنگ، نوازندگی و خوانندگی همکاری داشته است. ساور علیا در موسیقی نواحی مطالعه و تحقیق داشته است و اجراهای موسیقی بومی و فولکلور بسیاری را تا به امروز در کارنامه هنری خود دارد.