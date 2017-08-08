لزوم اجرای طرح رتبه بندی خبرنگاران در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی اصحاب رسانه استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز گفت: در مجموع سه تشکل انجمن مدیران مسئول، انجمن صنفی و خانه مطبوعات در عرصه رسانه استان فعالیت می کنند که هر کدام وظایف خاصی را در این راستا بر عهده گرفته اند.

وی ادامه داد: در جشنواره های مختلف، خبرنگاران استان توانسته اند رتبه های خوبی کسب کرده و برای استان افتخار آفرین باشند.

خیرخواه خواستار اجرای طرح ساماندهی و رتبه بندی خبرنگاران شده و گفت: با افزایش تعداد نشریات، این طرح باید در استان اجرایی شود تا به محیط کار حرفه ای نزدیک تر شویم.

نائب رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان ادامه داد: دولت و ادارات دولتی باید در مقابل انتقادات رسانه سعه صدر داشته و با کوچکترین انتقادی به فکر شکایت از رسانه نیافتند.

وی با اشاره ای به تجهیز موزه مطبوعات استان همزمان با روز خبرنگار گفت: این مراسم با حضور استاندار آذربایجان شرقی، ۱۷ شهریور در تبریز برگزار خواهد شد تا تبریز در این زمینه نیز شهر اولین ها باشد.

مجتمع های مطبوعاتی در آذربایجان شرقی ایجاد شود

نماینده انجمن مدیران مسئول مطبوعات آذربایجان شرقی نیز در این جلسه بر لزوم ایجاد مجتمع های مطبوعاتی در استان تاکید کرد.

محمد حسن علملو اظهار داشت: خبرنگاران با امکانات محدود در جهت حفظ آرامش جامعه تلاش می کنند که در این راستا از مسئولان انتظار حمایت عملی داریم.

وی ادامه داد: در استان تعداد نشریات از لحاظ کمی چندین برابر شده است که این افزایش سبب یکسری بی هویتی ها گردیده که نتیجه آن، این است که مطبوعات نمی تواند در جامعه مطرح شوند و مسئولان با مطبوعات بیگانه شده اند.

علملو افزود: مطبوعات ما با یکسری مشکلات مالی و اقتصادی روبرو هستند که از مسئولان کشوری و استانی می خواهیم در جهت پرداخت یارانه نشریات یاری کننده رسانه ها باشند.

نماینده انجمن مدیران مسئول مطبوعات آذربایجان شرقی گفت: مسئولان استانی می توانند نشریات را در هزینه های چاپ که در سال های اخیر بالا رفته است، کمک کنند.

وی با تاکید بر ایجاد مجتمع های مطبوعاتی در استان گفت: در این راستا دفاتر مطبوعاتی و مجتمع هایی باید ایجاد شود یا یکسری چاپخانه هایی که یاری گر نشریات باشند.