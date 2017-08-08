اختصاص اعتبارات مصوب محور بجنورد-جنگل گلستان تا پایان امسال

محمدحسین علی نیا با حضور در نخستین نمایشگاه مطبوعات خراسان شمالی و بازدید از غرفه خبرگزاری مهر اظهار کرد: ۱۶۵ میلیارد تومان، اعتبار مصوب سفر رئیس‌جمهور برای پروژه محور بجنورد-جنگل گلستان بود که تاکنون ۶۷ میلیارد تومان آن پرداخت‌شده است.

علی نیا بابیان اینکه در سه سال گذشته، ۴۰ کیلومتر از این محور مورد بهره‌برداری و زیر بار ترافیک قرارگرفته است، افزود: ۳۰ کیلومتر دیگر نیز آماده آسفالت است و به‌زودی افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درمجموع ۷۰ کیلومتر از محور بجنورد-جنگل گلستان طی سه سال اخیر چهاربانده شده عنوان کرد: این درحالی است که میزان پیشرفت این پروژه طی هشت سال گذشته فقط ۱۵ کیلومتر بوده است.

وی تصریح کرد: از اعتباراتی که برای این پروژه مصوب شده، ۹۸ میلیارد تومان آن باقی‌مانده است که تا پایان امسال و از طریق اسناد خزانه اختصاص می‌یابد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: با اختصاص این مبالغ پیش‌بینی‌شده، پیمانکاران می‌توانند کار را پیش برده و ۱۰۰ کیلومتر دیگر از محور بجنورد- جنگل گلستان زیر بار ترافیک خواهد رفت.

علی نیا با اشاره به اینکه روند تکمیل این پروژه در حال حاضر به دلیل مطالبات پیمانکاران با کندی مواجه شده است، میزان این مطالبات را ۴۴ میلیارد تومان برشمرد.

وی با انتقاد از نام‌گذاری محور بجنورد-جنگل گلستان با عنوان «جاده مرگ» در بین افکار عمومی، تصریح کرد: بکار بردن این واژه بار روانی منفی برای جامعه دارد و نباید از این عنوان استفاده شود.

وی بابیان اینکه در خصوص این پروژه نباید سیاه نمایی انجام بگیرد، گفت: طی سه سال اخیر میزان پیشرفت این پروژه خوب بوده و با تزریق اعتبارات تا پایان امسال، بخش زیادی از محور بجنورد- جنگل گلستان زیر بار ترافیک خواهد رفت و فقط ۴۰ کیلومتر از آن باقی می‌ماند که مستلزم تملک اراضی و غیره است.

قرار نیست در پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد «نظر شخصی» اعمال شود

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در خصوص پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد گفت: برای این پروژه بحث‌های کارشناسی دنبال می‌شود و قرار نیست کسی در موافقت و مخالفت با این پروژه، اعمال‌نظر شخصی داشته باشد.

علی نیا افزود: در آخرین جلسه‌ای که در این خصوص تشکیل شد از شهرداری و سرمایه‌گذار پروژه خواستیم تا طرح ورودی و خروجی‌ها و طرح ترافیکی محدوده را تهیه کنند که تاکنون گزارشی به ما ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: یک ارائه اخیراً به ما داشتند که با سؤالات و اشکالات زیادی مواجه شد و در کمیته فنی شورای همتا مقرر شد برای رفع نواقص و پاسخگویی به سؤالات، مشاور سرمایه‌گذار مجدد طرح را مطالعه کند.

وی با تأکید بر اینکه شورای همتا نیز برای پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد مشاور گرفته است، عنوان کرد: برای جمع‌بندی دراین‌باره، بحث‌های کارشناسی بین طرفین انجام می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه قرار نیست در خصوص این پروژه کسی اعمال‌نظر شخصی داشته باشد، اظهار کرد: این پروژه موافق و مخالف‌هایی دارد که هریک بنا به استدلال‌هایی نظر خود را بازگو می‌کند که این نظرات مبتنی بر مسائل کارشناسی است.

شهرداری‌ها به دنبال منابع درآمدی پایدار باشند

علی نیا همچنین با اشاره به اعتباراتی که به شهرداری‌های خراسان شمالی اختصاص‌یافته است، گفت: میزان این اعتبارات برای سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان بود.

وی بابیان اینکه این اعتبارات به‌جز اختصاص قیر رایگان و اعتبارات تملک دارایی است تصریح کرد: ۲۰ هزار تُن قیر رایگان امسال در بین شهرداری‌های استان توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: شهرداری‌ها باید بتوانند از محل اعتبارات و درآمدهای خود، مدیریت شوند و به دنبال منابع درآمدی پایدار باشند.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش ساخت‌وساز و به‌تبع آن کاهش درآمدهای شهرداری‌ها مشکلات مالی برای آن‌ها به وجود آمده است.