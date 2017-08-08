اکنون جو علیه ایران است/ گسترش روابط ریاض-واشنگتن در دوران ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «خالد بن سلمان» سفیر جدید عربستان سعودی در ریاض، در مصاحبه با واشنگتن پست گفت: آمریکا و متحدان این کشور درک می‌کنند که تهدید ایران چقدر برای امنیت جامعه بین‌المللی بزرگ بوده و این کشورها آمادگی دارند تا با همکاری یکدیگر اقدامات ایران و سیاست های توسعه‌طلبانه این کشور را مهار کنند.

سفیر جدید عربستان سعودی همچنین روابط عربستان و آمریکا را از زمانی که «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا روی کار آمده است، مستحکم و رو به بهبود توصیف کرد.

خالد بن سلمان در ادامه گفت: من بر این باورم که ترامپ به همکاری با متحدانش در منطقه به منظور مقابله با تروریسم و توسعه‌طلبی ایران مصمم است. ما از سیاست های فعلی در منطقه راضی هستیم.

مصاحبه وی با واشنگتن پست به موضوعات دیگری در خاورمیانه به ویژه سوریه، یمن و عراق پرداخت. خالد بن سلمان در این بخش از اظهاراتش نیز به ایران اشاره داشت و اعلام کرد که نفوذ ایران در میان بازیگران منطقه‌ای رو به افزایش است.

سفیر عربستان در ادامه به موضوع عراق نیز اشاره کرد و گفت: «فرقه‌گرایی همواره به تروریسم منتهی شده است. تمام گروه‌ها و فرقه‌ها باید در عراق سهمی برابر داشته باشند. ما از استقلال عراق حمایت می‌کنیم».

خالد بن سلمان در پایان تصریح کرد که عربستان نگران است ایران تنگه هرمز را ببندد؛ وی گفت: تمام دنیا، از جمله حکومت ما در این مورد (بستن تنگه هرمز توسط ایران) نگران است. تنگه هرمز نه تنها برای اقتصاد ما بلکه برای اقتصاد کشورها مهم است.