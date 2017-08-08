به گزارش خبرنگار مهر، «پنجمین همایش سراسری معاونین نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان‌ها» پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در کرمانشاه برگزار شد.

محمدی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در این همایش با اشاره به مقاطع تاریخی در نظام مالی دولت گفت: از ابتدای برنامه سوم، دولت در لایحه برنامه توسعه خود و مجلس با تصویب قوانین به دنبال این بودند که فاصله میان درآمد و هزینه را کاهش دهند.

وی اصلاح ساختار مدیریت کشور را فصل اول قانون برنامه سوم عنوان کرد و افزود: همه گفتند دولت بزرگ است و هزینه هایش زیاد و باید کوچک شود و فاصله بین درآمد و هزینه های کم شود.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه بیان کرد: تلاش بر این است که با افزایش درآمد و شناسایی درآمدهای جدید، در استان‌ها پوشش داده شود.

وی با اشاره به اینکه طی سنوات قبل وقت کافی در بحث جلوگیری از هدر رفت درآمد نگذاشتیم، گفت: آهنگ رشد هزینه ها در قوانین بودجه سنواتی بیشتر از رشد درآمدها است.

محمدی با بیان اینکه ابتدای سال ۹۴ مبدأ تاریخی برای نظام مالی دولت بود، گفت: در این مقطع نظام حسابداری به تعهدی تبدیل شد.

وی با اشاره به شروع پروژه ملی مولدسازی دارایی های دولت گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، ۱۴ پروژه برای وزارت اقتصاد تعریف شده که خزانه داری الکترونیک یکی از آنهاست.

محمدی با تاکید بر تلاش برای ایجاد زیرساختهای لازم برای حرکت به سمت برنامه ریزی و بودجه، بیان کرد: چاره ای نداریم جز اینکه برنامه ریزی و بودجه مبتنی بر عملکرد باشد.