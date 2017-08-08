دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نیکان آقا بابایی دانشجوی طراحی دانشگاه ترنت، با کمک روشی ارزان سبزیجات را بدون خاک و با مقدار کمی آب پرورش می دهد. او در حقیقت یک باغچه کوچک معلق ساخته است که در هر محیطی قادر به تولید محصول است.

او امیدوار است روزی بتواند قحطی را در جهان ریشه کن کند و برای مردم مناطق حومه نشین درآمدزایی کند.

محصولات کشاورزی که در ایستگاه فضایی بین المللی تولید شده بود، مبنای لازم برای فناوری های آقا بابایی را فراهم کرد.

فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی دانه گیاهان را در بالش های کوچکی کاشتند که جایگزین خاک بودند، این بالش ها به رشد ریشه و ذخیره آب کمک می کردند.

آقا بابایی نیز با استفاده از همین فناوری باغچه کوچک معلق خود را ساخت.

او پس از کاشت دانه ها در باغچه، یک محلول مغذی را روی ریشه گیاهان اسپری کرد. از سوی دیگر اکسیژن موجود در اتاق نیز توانست اطراف ریشه های گیاه جریان یابد و به روند رشد کمک کند.

باغچه معلق علاوه بر ارزانی به خانواده های ساکن در شرایط نامساعد آب و هوایی کمک می کند سبزیجات پرورش دهند. این باغچه معلق کوچک در مقایسه با روش های معمولی ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می کند.