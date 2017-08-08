صندوق قرض الحسنه خبرنگاران زنجانی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ادریس سالاری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تشکیل این صندوق برای خبرنگاران فواید زیادی خواهد داشت، افزود: با بنا نهادن سنگ بنای این صندوق در این مقطع زمانی و تلاش اعضای خانه مطبوعات و رسانه های استان می توان از مزایای آن برای خبرنگاران استان بهره مند شد.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی از رسانه‌ها در استان، گفت: با حمایت های مدیریت عالی استان، زمینی برای ساخت خانه مطبوعات و ارائه فضایی برای استقرار رسانه‌های مختلف استان به خانه مطبوعات استان واگذار می‌شود.

سالاری افزود: یکی از مهم ترین سیاست های دولت در استان توسعه اجتماع فرهنگی و رسانه ای بوده است و رویکرد حمایتی ویژه ای از رسانه های استان بدون لحاظ گرایشات سیاسی طی یک سال اخیر انجام شده و مشکلات و مطالبات خبرنگاران و رسانه‌های استان بصورت جدی پیگیری می شود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری زنجان همچنین از تشکیل صندوق قرض الحسنه خبرنگاران زنجانی خبر داد و گفت: با دستور استاندار زنجان مبلغی در اختیار خانه مطبوعات استان زنجان برای تشکیل و راه اندازی این صندوق قرار می گیرد تا این صندوق با حمایت مدیریت استان و اعضای خانه مطبوعات تشکیل شود.

سالاری با بیان اینکه نوع نگاه استاندار زنجان نسبت به خبرنگاران بسیار راهگشار بوده است، افزود: رسانه ها در آگاهی بخشی، هدایت افکار عمومی و آگاهی جامعه نقش مهمی دارند و توجه به رسانه ها در جهت تحقق این اهداف حائز اهمیت بوده که در مدیریت عالی استان نیز این رویکرد به صورت جدی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته برخی از خبرنگاران استان از شرایط ایجاد شده برای واگذاری مسکن بهره نبرده اند، ادامه داد: در این راستا با حمایت مدیریت استان مقرر شد از واحدهای مسکن مهر استان با شرایط تعریف شده، به خبرنگاران استان واگذار شود.

مدیر کل روابط عمومی و تشریفات استانداری زنجان یکی از مشکلات مهم رسانه های استان را نبود امکانات زیرساختی عنوان کرد و گفت: در این راستا برای ایجاد دفاتر کاری مناسب رسانه ها، زمینی با مساعدت مدیریت استان و اداره کل راه و شهرسازی و همچنین پیگیری خانه مطبوعات آماده واگذاری شده که ساختمان خانه مطبوعات در آن ساخته می شود و دفاتر خبری رسانه ها نیز در آن دایر خواهد بود.