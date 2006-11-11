قند خون تهرانی ها رایگان اندازه گیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، 23 آبان روز جهانی دیابت است بنیاد امور بیماری های خاص که با هدف کمک به بیماران خاص نظیر مبتلایان به دیابت ، امراض مزمن کلیوی ، تالاسمی و هموفیلی تاسیس شده است ، تلاش می کند با اطلاع رسانی لازم و ارتقاء سطح آگاهی عمومی اقداماتی با هدف کمک به بیماران انجام دهد به همین علت برنامه هایی را برای این روز در نظر گرفته است.

بر اساس این گزارش ، سنجش قند خون شهروندان در 4 میدان تهران در روز 23 آبان ماه جاری از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر در میادین ونک ، ولی عصر (عج) ، آزادی و رسالت به صورت رایگان انجام می شود.

همچنین همایش بیماران دیابتی با حضور متخصصان و بیماران به مدت 4 روز از 21 تا 24 آبان ماه جاری در مرکز پزشکی خاص برگزار خواهد شد.