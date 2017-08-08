به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماندیشی همایش «همبستگی اسلامی» با حضور شیخالاسلام اللهشکور پاشازاده رییس مسلمانان قفقاز و ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دوشنبه ۱۶ مرداد ماه در محل این سازمان برگزار شد.
شیخالاسلام اللهشکور پاشازاده، رییس اداره مسلمانان قفقاز با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۱۷ میلادی با عنوان «همبستگی اسلامی»، برگزاری این هماندیشی را بسیار حائز اهمیت دانست و از روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان به نیکی یاد کرد.
وی با تأکید بر تعمیق روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: این هماندیشی، روابط دینی، رفاقت فرهنگی و تاریخی و برادرانه فی مابین را نشان میدهد.
رییس اداره مسلمانان قفقاز افزود: افتخار میکنم که همسایهای مانند جمهوری اسلامی ایران دارم، زیرا دولتمردان و ملت این کشور برای ما مهم هستند و از جایگاه والایی برخوردارند.
شیخالاسلام اللهشکور پاشازاده خواستار حمایت ایران جهت تهیه گزارشی از زیارتگاههای جمهوری آذربایجان و عکس برداری از اماکن تاریخی این کشور، شد.
تأکید بر وحدت بین مسلمانان/ بهرهگیری از منویات حضرت آیتالله خامنهای در جمهوری آذربایجان
مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی در امور تشکلهای دینی با اشاره به مسیر توسعه روابط همه جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر، گفت: سال گذشته، سال چند فرهنگی از سوی رییس جمهور کشورمان نامگذاری شد و امسال، همبستگی اسلامی؛ جمهوری آذربایجان همواره به دنبال گسترش فعالیت خود در زمینه دینی و فرهنگی بوده است.
وی افزود: این فعالیت پیامی به جهان اسلام است، به ویژه اینکه امروز حوادثی در جهان اسلام اتفاق میافتد که بحرانی را به وجود میآورد که به طور قطع، به نفع مسلمانان نیست.
قربانلی با اشاره به برگزاری همایش «همبستگی اسلامی»، از بهرهگیری دولت جمهوری آذربایجان از منویات حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص وحدت اسلامی به نیکی یاد کرد.
وی اظهار کرد: جمهوری آذربایجان برای برگزاری این همایش تنها همکاری و همبستگی کشورهای اسلامی را در نظر ندارد، بلکه میخواهد ۱۰۸ کشور دنیا که دارای سازمانهای اسلامی هستند، مشارکت دهد.
رییس کمیته دولتی در امور تشکلهای دینی گفت: کنفرانس «همبستگی اسلامی» در چارچوب سال «همبستگی اسلامی» در کشورهای مختلف چون تاشکند، استانبول، اسپانیا، روسیه و باکو برگزار میشود و ما میخواهیم ایران در تمامی این کنفرانسها، به عنوان نماینده شرکت کند.
قربانلی ضمن اشاره به روابط مطلوب رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو با دستگاههای فرهنگی جمهوری آذربایجان، از ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جهت شرکت در کنفرانس «همبستگی اسلامی» در باکو، دعوت کرد.
الدار ابراهیم اف، نماینده مجلس جمهوری آذربایجان با اشاره به برگزاری همایش «همبستگی اسلامی»، گفت: امروز یک تلاطم شدیدی در جهان اسلام حکمفرماست که در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی اسلامی و وحدت بین مسلمانان بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه، گفت: ما بر این باوریم که به جز ایران که از مبتکرین این همایش بوده است، کشورهای اسلامی دیگر هم با ما متحد خواهند شد.
بنابر اعلام این خبر، در هماندیشی همایش «همبستگی اسلامی»، حجتالاسلام اجاقنژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان، منوچهر متکی، معاون بینالملل مجمع جهانی تقریب، بنیاد حسین اف، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، عباس خامهیار، معاون بینالملل، قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی، محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز بینالمللی گفتوگوی بینالمللی ادیان، احمد عالمی، رییس مرکز بینالمللی تبلیغ و قربانعلی پورمرجان، مدیرکل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و واسم محمد علی یف، محمد اف پلاد، حاج سلمان موسی اف، از شخصیتهای برجسته جمهوری آذربایجان حضور داشتند.
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