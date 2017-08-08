خط ۸ مترو را سیاسی نکنید/ مترو برای آسایش مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه‌شنبه با بیان اینکه خط ۸ مترو فرودگاه حضرت امام (ره) روز گذشته آغاز بکار کرد، افزود: اسم این خط را «خط ۸» مترو گذاشتند که خط ۸ مترو، خط دیگری بود اما اگر بر اساس توالی افتتاح‌ها حساب کنیم، نامگذاری این خط به نام «خط ۸» درست است.

وی ادامه داد: این خط با وجود آنکه وظیفه شهرداری نبود، به خوبی تکمیل شده و خطی در شأن فرودگاه بین‌المللی حضرت امام (ره) است.

چمران با بیان اینکه این خط مترو خارج از محدوده تهران است، بنابراین هزینه‌هایش بر عهده شهرداری نیست، گفت: در سال ۹۱-۹۰، ۲۰۰ میلیارد از سوی دولت برای احداث این خط پرداخت شد و قرار بود باقی منابع مالی را نیز دولت تأمین کند که متأسفانه انجام نشد و سال‌ها این پروژه متوقف شد و شهرداری تصمیم گرفت خودش این کار را به اتمام برساند که خوشبختانه به نحو مطلوب و آبرومندی تمام شد و گشایشی برای مسافران فرودگاه حضرت امام (ره) محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم هرچه زودتر واگن‌های مورد نیاز به این خط ارزشمند وارد شود، افزود: این خط برای آسایش مردم کشورمان است و نمی‌توان گفت این خط متعلق به کسی است و نباید با حاشیه‌های سیاسی به آن نگاه کرد بلکه باید همه بابت احداث آن تقدیر کنند.

وی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران امانتداران واقعی هستند و اطلاع‌رسانی یعنی آگاه‌سازی و دانایی و آگاهی بخشیدن کار ارزشمندی است.

رئیس شورای شهر تهران با تقدیر و گرامیداشت یاد خبرنگاران شهید تصریح کرد: یاد خبرنگاران جبهه‌های دفاع‌مقدس و خبرنگارانی که در کنار شهدای مدافع حرم به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.