به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، افزود: روز ۱۷ مردادماه بهانه ای است که خبرنگاران دیده شوند و همیشه زحمت می کشند و رسانه ها همیشه درحال معرفی چهره ها و خدمات هستند.

وی اظهار کرد: خبرگزاری مهر ، خبرگزاری موفقی است و نگاه متینی در عرصه خبری و رسانه ای داشته و جریان سازی مشهودی دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: خبرگزاری مهر در استان زنجان عقبه محکم و ریشه داری دارد و این یک امتیاز است و باید این مهم به خوبی تقویت شود.

صفی یاری تاکید کرد: خبرنگاران فعال در خبرگزاری مهر جایگاه خوبی را توانستند برای خود ایجاد کنند و با تکیه بر نگاه فنی و متعهدانه که در عرصه خبری و رسانه ای دارند تاثیرگذاری خوبی در استان داشته اند و باید این مهم را تداوم بدهندو سالها بدرخشند.

وی افزود: خبرگزاری مهر خبرگزاری قابل اعتماد و قابل احترام در استان زنجان است.