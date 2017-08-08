  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

خبرگزاری مهر در استان زنجان عقبه محکم و ریشه داری دارد

خبرگزاری مهر در استان زنجان عقبه محکم و ریشه داری دارد

زنجان-مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: خبرگزاری مهر در استان زنجان عقبه محکم و ریشه داری دارد و این یک امتیاز است که باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر سه شنبه در بازدید از دفتر  خبرگزاری مهر و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، افزود: روز ۱۷ مردادماه بهانه ای است که خبرنگاران دیده شوند و همیشه زحمت می کشند و رسانه ها همیشه درحال معرفی چهره ها و خدمات هستند. 

وی اظهار کرد: خبرگزاری مهر ، خبرگزاری موفقی است و نگاه متینی در عرصه خبری و رسانه ای داشته و جریان سازی مشهودی دارد. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: خبرگزاری مهر در استان زنجان  عقبه محکم و ریشه داری دارد و این یک امتیاز است و باید این مهم به خوبی تقویت شود. 

صفی یاری تاکید کرد: خبرنگاران فعال در خبرگزاری مهر جایگاه خوبی را توانستند برای خود ایجاد کنند و با تکیه بر نگاه فنی و متعهدانه که در عرصه خبری و رسانه ای دارند تاثیرگذاری خوبی در استان داشته اند و باید این مهم را تداوم بدهندو سالها بدرخشند. 

وی افزود: خبرگزاری مهر خبرگزاری قابل اعتماد و قابل احترام در استان زنجان  است.

کد مطلب 4053132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها