به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقامحمدیان ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران، افزود: کار خبرنگاران بسیار سخت بوده و در طول سال باید دقت لازم در انعکاس اخبار را داشته باشند و این دقت در انتقال اخبار خیلی مهم و اساسی است.

وی اظهار کرد: اهمیت کار خبرنگاری روشن است و خبرنگاران چشمان بینای جامعه هستند و اگر این چشم ها نباشد چه می شد.

آقامحمدیان تاکید کرد: باید اطلاع رسانی خروجی خوبی را داشته باشد و مشکلی از مشکلات مردم را حل کند و در این میان رسانه ها بهترین پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند.

در ادامه این مراسم مدیر روابط عمومی شرکت نفت زنجان گفت: شرکت نفت در تمام فصول سال و مناسبت های مختلف عید نوروز و تعطیلات ایان ماه رمضان فعالیت گسترده دارد ولی با این در ستاد تسهیلات سفر جایگاهی ندارد.

علیاری تصریح کرد: بخش سوخت رسانی بسیار مهم است ولی زیاد دیده نمی شود و باید خدمات این شرکت توسط رسانه ها به خوبی اطلاع رسانی شود.

وی گفت: شرکت نفت حالت پیشانی داردولی دیده نمی شود ورسانه ها با قلم فرسایی خود می توانند عملکرد این شرکت را به خوبی اطلاع رسانی کنند.

در این مراسم از خبرنگاران خبرگزاری های مهر، ایسنا، فارس و تسنیم تجلیل شد.