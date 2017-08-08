امضای تفاهم نامه حمل و نقل هوایی میان ریاض و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «الیوم السابع»، «سلیمان بن عبدالله الحمدان» وزیر حمل و نقل عربستان اعلام کرد که تفاهم نامه ای میان عراق و عربستان در خصوص تقویت حرکت حمل و نقل هوایی میان دو کشور امضا شده است.

به گفته وزیر حمل و نقل عربستان این کشور تلاش می کند همکاری در زمینه حمل و نقل هوایی بین عربستان و دیگر کشورها را تقویت کند و توافقات قدیمی میان سازمان هواپیمایی عربستان با سازمان هواپیمایی کشورهای دیگر را بر اساس تحولات روز جایگزین می کند.

الحمدان که ریاست اداره کل سازمان هواپیمایی عربستان را هم بر عهده دارد تأکید کرد در حضور «حسین محمد کاظم» رئیس سازمان هواپیمایی عراق و «رشدی العانی» سفیر عراق در عربستان و «عبدالعزیز الشمری» سفیر عربستان در عراق توافقی میان دو کشور در زمینه حمل و نقل هوایی امضا شده که برخی بندهای آن شامل حق دو کشور در تأمین امنیت پرواز و سلامت پرواز ها است.

از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی عراق نیز به رشد روابط عربستان و عراق اشاره کرد و گفت که دولت های دو کشور تلاش می کنند از فرصت های موجود برای تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی میان ریاض و بغداد استفاده کنند.

سفیر عراق در عربستان نیز تأکید کرد که بر اساس این توافق پروازهای هوایی میان دو کشور به صورت مستقیم و روزانه بعد از ۲۷ سال از سرگرفته می شود و هواپیماهای عربستانی در فرودگاه های بغداد، نجف، موصل، اربیل و بصره فرود خواهند آمد.