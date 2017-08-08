تقصیر ماچیست که دادستانی زمین خیریه را پس گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه خط متروی تهران، فرودگاه حضرت امام به اتوبان تهران قم نزدیک است اما این موضوع از قبل از افتتاح مشخص و طرح ایمن سازی آن ارائه شده است گفت: این طرح ایمن سازی باید توسط شورای عالی و امور زیربنایی وزارت راه تأیید شود تا زودتر روند ایمن سازی انجام شود.

وی ادامه داد: بخش هایی از مسیر توسط پایلوت ایمن سازی شده و اعضای شورای مسئولانی که دیروز در مراسم افتتاح بودند دیدند که این خط یکی از ایمن ترین خط های مترو است و با فن و نیوجرسی مسیرهای نزدیک به بزرگراه ایمن سازی شده که باید در برخی مسیرها ایمن سازی جدی تر دنبال شود.

امانی در واکنش به طرح استیضاح شهردار توسط عباس جدیدی اظهار داشت: توقع نداشتم شما که معاون نظارت شورا هستید و تحصیل کرده حقوق، بدون روند قانونی موضوع طرح ا ستیضاح شهردار را مطرح کنید؛ استیضاح روند قانونی دارد اول باید تذکر داده شود اگر از پاسخ قانع نشدید باید طرح سوال کنید اگر دو سوم اعضا رأی دادند آنگاه می توان موضوع استیضاح را مطرح کرد. در حالی که حتی یک تذکر به شهرداری نیامده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اشکالاتی که به بیمارستان امام رضا گرفته می شود گفت: قرار بود این زمین به مرکز مبارزه با بیماری های سرطانی واگذار شود که آنها انصراف دادند و زمین به این بیمارستان واگذار شد و هر ساله شورا برای آن بودجه پیش بینی کرد.

وی تأکید کرد: کاربری این بیمارستان بهداشتی درمانی است و نمی توان کاربری دیگری داد و همین جا اعلام می کنیم هر کسی تمایل دارد در زمینه هایی که این کاربری را دارند اعلام کنند تا این زمین ها واگذار شود.

امانی تصریح کرد: دو بار سازمان بازرسی به موضوع این بیمارستان بروز کرده و اشکالی نیز نگرفته است.

وی خطاب به جدیدی گفت: این تقصیر شهرداری نیست که دادستانی دو بار زمینی که شهرداری به عنوان خیریه به فردی واگذار کرده را اعلام کرده که باید پس گرفته شود. آن فردی که زمین را گرفته باید از این موضوع دفاع کند و ما روند قانونی را طی کرده ایم.