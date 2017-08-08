توجیه قوانین جدید برای مسافران فرانسه/حساسیت کشتی فرنگی بیشتر است

محمد ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعضای کاروان اعزامی کشتی ایران به رقابتهای جهانی باید به تمامی تغییرات و ریزه کاری‌های قوانین اشراف داشته باشند، اظهار داشت: تجربه نشان داده در برخی اوقات عدم آشنایی به قوانین جدید کشتی باعث از دست دادن امتیاز و شکست و همچنین اطلاع از قوانین، باعث پیروزی و موفقیت شده که با توجه به این موضوع باید به بالابردن دانش داوری مربیان و کشتی گیران پرداخت.

وی با اشاره به اینکه تغییرات قوانین کشتی همواره با ابهامات و مشکلاتی همراه است، گفت: طبیعتا هر تغییری نیاز به زمان دارد تا کشتی گیران و مربیان بتوانند به آن اشراف کامل پیدا کنند. در این راستا ما پیش از اعزام تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی قصد داریم با حضور در اردوی مسافران رقابتهای جهانی، چند جلسه برای تشریح قوانین جدید و ریزه‌کاری های داوری برگزار کنیم.

داور المپیکی کشتی ایران افزود: ما قبل از اعزام کاروان کشتی جوانان ایران به رقابتهای جهانی فنلاند هم چنین کلاس هایی را برای کشتی گیران و مربیان برگزار کردیم که خوشبختانه با تاثیر بسیار خوبی همراه بود. گاهی اوقات عدم اطلاع کافی از قوانین باعث می شود در یک آن، پیروزی را با شکست عوش کنیم. به همین دلیل کشتی گیران و مربیان هم باید به خوبی داوران به قوانین جدید اشراف داشته باشند.

امامی حساسیت در کشتی فرنگی را بیشتر از کشتی آزاد خواند و گفت: قوانین کشتی فرنگی نسبت به کشتی آزاد طی سالهای اخیر بارها دچار تغییر و تحول شده و بدیهی است همین تغییرات مکرر باعث می شود تا فرنگی کاران با ابهام بیشتری همراه شوند. در این خصوص ما باید بیشتر از کشتی آزاد به بچه های فرنگی کار توجه کنیم چون ابهامات این حوزه بسیار بیشتر و پیچیده تر است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی در پایان به حضور سه داور المپیکی ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه اشاره کرد و گفت: طبق دعوت اتحادیه جهانی کشتی، هر سه داور المپیکی ایران برای قضاوت در رقابتهای جهانی حضور دارند. بدین ترتیب من به همراه اردوان صاحب و محمد مصلایی در این مسابقات قضاوت خواهیم کرد. البته داوران المپیکی برخی از کشورها در رقابتهای حضور نخواهند داشت و ایران جزو کشورهایی است که هر سه داور المپیکی آن در مسابقات جهانی قضاوت خواهند کرد.