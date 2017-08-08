به گزارش خبرنگار مهر، با تغییر و تحولات در خانه مطبوعات اصفهان، امسال دهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز شکل و شمایل دیگری یافت و با کنار رفتن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از چرخه‌ی جشنواره، بالاخره افتخار برگزاری کامل جشنواره به خانه مطبوعات رسید.

جشنواره دهم مطبوعات که دو سالی است به دلیل عدم برگزاری در امتحانات نهایی خود رفوزه شده، امسال نیز نتوانست به دلیل شیوه برگزاری و اعتراض اغلب خبرنگاران به نحوه داوری و برگزاری، نمره قابل قبولی کسب کند.

استقبال ضعیف نهادهای استان از دهمین جشنواره مطبوعات

احتمالِ استقبال ضعیف از جشنواره امسال از ماه‌ها پیش نمایان بود جایی که نهادهای تاثیرگذاری مانند میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، سازمان تبلیغات، بسیج، بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، جهادکشاورزی و بسیاری از نهادهای دیگر گویی با تحولات خانه مطبوعات همراه شده و برخلاف تمامی سال‌های گذشته در بخش موضوعی شرکت نداشتند.

این امر یکی از دلایل ضعف بخش موضوعی جشنواره دهم تلقی می‌شود، گویی خانه مطبوعات نتوانسته این نهادها را ترغیب به همکاری در برگزاری جشنواره کند و از این رو است که در اغلب ۹ بخش اعلامی یا اثری به جشنواره ارسال نشده است و یا داوران به دلیل تعداد کم آثار هیچ اثری را به عنوان برگزیده نتوانستند انتخاب کنند؛ این در حالی است که بخش موضوعی همواره از پراستقبال‌ترین بخش‌های جشنواره مطبوعات اصفهان در سال‌های گذشته بوده است.

شائبه های داوری در ذهن خبرنگاران اصفهانی

از سویی برخلاف داوری بخش اصلی که توسط داوران تهرانی انجام شده بخش موضوعی توسط اهالی رسانه اصفهان داوری شده است، این امر به خودی خود امری نیکو است اما شرط اقبال چنین داوری این است که یا داوران از میان مسئولان رسانه‌ای برگزیده نشوند و یا حداقل اثری از رسانه‌ی داور موردنظر به جشنواره ورود پیدا نکرده باشد.

امسال بسیاری از رتبه‌های این بخش از آن یکی از رسانه‌های استان شد که اتفاقا مسئول آن در بخش داوری آثار حضور داشت، طبیعی است که با این روند شائبه‌های زیادی در ذهن خبرنگاران گنجانده می‌شود به ویژه زمانی که رسانه‌های مطرح استان از مصاف با ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که در طول سال کمتر گزارش‌های شاخصی بر برگ‌نوشت‌های خود دیده‌اند، بازمی‌مانند.

در واقع داوران با یک اشاره چوب جادوییِ داوری خود ستاره بخت خبرگزاری‌ها در جشنواره امسال را خاموش کردند چراکه در کمال تعجب بیشتر خبرگزاری‌ها و حتی روزنامه‌های مطرح استان در جشنواره امسال بختی برای رقابت با هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها نداشتند و کاملا مشخص است که حتی یکی دو تا از رسانه‌هایی که در جشنواره امسال رتبه نیز کسب کردند به حق واقعی خود نرسیدند.

تیترهای عجیب برگزیده جشنوره دهم و اعتراض خبرنگاران

سه تیتر برگزیده جشنواره دهم از پربحث‌ترین بخش‌های داوری‌ آثار جشنواره امسال بود چراکه هیچ یک از اصول جذابیت برای مخاطب، ایجاز، سجع و یا تشبیه در کلمات و بسیاری از دیگر اصول داوری تیتر را نداشتند، در این راستا اغلب خبرنگاران بر این عقیده هستند که ضعف در زمینه انتخاب تیتر در بخش اصلی توسط داوران نشانه‌هایی از اشتباهات داوری در دیگر بخش‌ها را نیز در خود نهفته دارد.

تیترهایی مانند یک شهر و هزار فست فود، ایستادگی مردانه برای حریم زنانه، دوچرخه، سه شنبه و چهارباغ شاید تیترهایی نسبتا زیبا باشند اما نسبت به تیترهایی که در جشنواره‌های سال گذشته تا ماه‌ها بر سرزبان خبرنگاران جاری بود و تیترهای بسیار جذاب و تاثیرگذاری که در طول سال گذشته در برخی رسانه‌ها شاهد بودیم چندان به دل نمی‌نشیند ضمن اینکه برخی از آنها تکراری هستند.

داوری آثار بدون توجه به ماهیت رسانه‌ها

به نظر می‌رسد داوران جشنواره امسال بیشتر روزنامه‌نگار بوده و هیچ آشنایی با خبرگزاری‌ها ندارند چراکه اغلب آثار پذیرفته شده حتی از چند خبرگزاری معدود چه در بخش تیتر، گزارش، خبر و مصاحبه به ویژه با توجه به تیتر انتخابی، شاخصه‌های روزنامه‌ای دارند که بسیار با گزارش و یا خبرنویسی درخبرگزاری‌ها متفاوت است.

توجه به این نکته لازم است که داوری آثار در بخش خبرگزاری، روزنامه و حتی ماهنامه و هفته‌نامه به دلیل ماهیت وشیوه نگارشِ مجزا بسیار از یکدیگر متفاوت است و انتخاب داورانی یکسان برای تمامی این بخش‌ها امری غیرتخصصی است که شاید بسیاری از ضعف‌های جشنواره امسال از این امر ناشی می‌شود.

امسال علاوه بر اینکه خبرنگاران مطرح بسیاری از رسانه‌ها در جشنواره آثار خود را به مطبوعات ارسال نکردند، اختتامیه جشنواره نیز بی‌رونق برگزار شد، انتخاب دو مجری برای اجرای برنامه یکی از ضعف‌های اختتامیه جشنواره مطبوعات بود که ناهماهنگی‌هایی را رقم زده بود.

یکی از دلایل استقبال اندک از جشنواره امسال را می توان در ضعف تبلیغاتی جست و جو کرد چراکه باگذشت نیمی از زمان مهلت ارسال آثار هنوز بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه از فراخوان آثار دهمین جشنواره مطبوعات اطلاع نداشتند.

باز هم مسئولان به خبرنگاران ترجیح داده شدند

در این جشنواره نیز همانند همیشه خبرنگاران در ردیف آخر اهمیت قرار گرفتند و مسئولان برگزاری جشنواره تقدیر از خودشان را به خبرنگاران ترجیح دادند.

پس از یک ساعت و نیم برنامه خسته کننده نوبت به تجلیل از خبرنگارانی رسید که این هفته با ازدحام کاری روبرو بوده و به واقع خسته بودند اما همچون همیشه مهر سکوت بر لب زدند و احترام به دیگران را به تقدیر و تجلیلی از خویشتن ترجیح دادند.

تحریم جشنواره توسط مسئولان

گویی مسئولان نیز جشنواره امسال را تحریم کردند چراکه مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان پدر و سرپرست اهالی رسانه اصلا در جشنواره حضور نداشت و یکی دو نفر از مسئولان نیز که در اواخر برنامه خود را به اتاق بازرگانی اصفهان و محل برگزاری جشنواره دهم مطبوعات رساندند گویی از آمدن خود به این جشن گلایه داشتند.

استاندار اصفهان: ترسیدم در جمع خبرنگاران حضور پیدا نکنم

در این راستا استاندار اصفهان که به سختی خود را به اختتامیه دهمین جشنواره مطبوعات رسانده بود در ابتدای صحبت‌های خود تصریح کرد: واقعیت این است که امروز از روزهای پرکار من بود اما ترسیدم در جمع خبرنگاران حضور پیدا نکنم چراکه فردا خبرنگاران دست به قلم حاشیه نویسی می شدند.

آقای استاندار با احترام به تمامی دغدغه‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی شما و با توجه به صحبت‌های جنابعالی در اختتامیه جشنواره مطبوعات درباره اینکه اغلب مشکلات اصفهان را به شکل روزانه از میان خبرها و گزارش‌های خبرنگاران جست‌وجو می کنید آیا انتظار بیجایی است که تنها یک ساعت از هزاران ساعت سال را با فراغ بال و شادی و نه تحمیل، به خبرنگارانی اختصاص دهید که روز و شب برای رساندن صدای مشکلات و دغدغه‌های مردم به گوش مسئولان تلاش می‌کنند.

حذف جوایز ته انباری از دهمین جشنواره مطبوعات

از نکات قابل توجه اختتامیه جشنواره امسال طراحی کاریکاتور به شکل زنده توسط آیت الله نادری و برگزاری سرود توسط گروهی از نوجوانان ناشنوا بود که در حاشیه برگزاری این جشن طراوتی بر چهره جشنواره امسال بخشید.

از دیگر نکات مثبت جشنواره امسال افزایش جایزه نفرات برگزیده و حذف وسیله های ته انباری از لیست جوایز بود که خود جای تقدیر دارد. امید است با توجه به نوپا بودن برگزاری جشنواره توسط خانه مطبوعات در سال های آینده شاهد رفع نواقص و توجه بیشتر به اصول و شیوه های ناب خبری در انتخاب برگزیدگان باشیم.