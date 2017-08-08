ارزش دلار در بازارهای آسیایی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ارزش دلار امروز در بازارهای آسیایی اندکی کاهش یافت اما مقدار زیادی از سودی که در هفته گذشته پس از انتشار داده‌های قوی اشتغال به دست آورده بود را حفظ کرد و این امید را زنده نگه داشت که بانک مرکزی آمریکا امسال می‌تواند نرخ بهره را دوباره افزایش دهد.

امروز شاخص دلار که ارزش این اسکناس سبز را در برابر ۶ پول مهم دیگر بررسی می‌کند، ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۳.۳۲۵ رسید.

این مقدار به خوبی بالاتر از ۹۲.۵۴۸ هفته گذشته است که کمترین مقدار ۱۵ ماهه این شاخص بود و البته کمی پایین‌تر از مقدار روز جمعه ۹۳.۷۷۴ این شاخص است که پس از اعلام داده‌های اشتغال به دست آمده بود.

بیل نورسی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری گروه مشتریان خصوصی بانک آمریکا در مونتانا می‌گوید: با نگاه به آینده بازار شانس این‌که بانک مرکزی امسال یک افزایش نرخ بهره دیگر داشته باشد، کمتر از ۵۰ درصد است.

همچنین سرمایه‌گذاران منتظر سرنخ‌هایی در مورد زمان آغاز کاهش ترازنامه ۴.۲ تریلیارد دلاری بانک مرکزی هستند که انتظار می‌رود در دیدار ماه سپتمبر موعد آن تعیین شود.

قیمت‌های تولیدکنندگان آمریکایی در ماه جولای که در روز پنج‌شنبه اعلام می‌شود و داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده که در روز جمعه منتشر خواهد شد، سرنخ‌هایی در مورد این‌که تقویت بازار کار تا چه میزان بر تورم تاثیر گذاشته است، به سرمایه‌گذاران خواهد داد.

گزارش اشتغال در جمعه گذشته نشان داد که مشاغل غیرکشاورزی در ماه جولای با ۲۰۹ هزار شغل، بیشتر از آن‌چه پیش‌بینی شده بود افزایش یافته است در حالی‌ که متوسط دستمزدهای ساعتی طبق پیش‌بینی پس از افزایش ۰.۲ درصدی در ماه جون، این ماه ۰.۳ درصد افزایش یافته بود.