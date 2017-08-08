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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

۳ کشته و۱۶ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته

۳ کشته و۱۶ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا سه تصادف ۲۴ ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی از واژگونی سواری پراید در استان یزد خبر داد که منجر به کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٤ نفر دیگر شد. به گزارش پلیس راه اردکان-نایین این تصادف در کیلومتر ٢٧ محور چوپانان - اردکان  رخ داده است.

وی  درباره این تصادف که ساعت ٢٣:٣٠ دوشنبه اتفاق افتاده، گفت: بی توجهی راننده به جلو عامل این تصادف بوده است.

رحمانی همچنین درباره تصادف دیگری که ساعت ١٢ دوشنبه در جنوب استان فارس اتفاق افتاده، توضیح داد: تصادف ٢ دستگاه پژو٤٠٥ در کیلومتر ٣٠ اشکنان،  یک نفر کشته و ٤نفر مجروح به جای گذاشته است.

علت این تصادف، تجاوز به چپ یکی راننده ها بوده است.

 جنوب سیستان و بلوچستان: واژگونی پژو

وی گفت: ساعت ٢١ دوشنبه واژگونی یک دستگاه سواری پژو٤٠٥ در کیلومتر ٧٥ محور بم-ایرانشهر باعث مجروح شدن ٦نفر شد. علت تصادف بی توجهی راننده به جلو بوده است.

خراسان جنوبی: تصادف کشنده و اتوبوس

رحمانی افزود: این بار تصادف در کیلومتر ٥٠ محور دیهوک اتفاق افتاده که طی آن یک دستگاه کشنده دانگ فنگ و اتوبوس ولوو با هم برخورد کرده اند. تصادف ساعت ٢ بامداد سه شنبه روی داده و بر اثر آن متاسفانه ٢نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح شده اند. علت حادثه، انحراف به چپ راننده کشنده دانگ فنگ بوده است.

کد مطلب 4053218

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