۳ کشته و۱۶ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی از واژگونی سواری پراید در استان یزد خبر داد که منجر به کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٤ نفر دیگر شد. به گزارش پلیس راه اردکان-نایین این تصادف در کیلومتر ٢٧ محور چوپانان - اردکان رخ داده است.

وی درباره این تصادف که ساعت ٢٣:٣٠ دوشنبه اتفاق افتاده، گفت: بی توجهی راننده به جلو عامل این تصادف بوده است.

رحمانی همچنین درباره تصادف دیگری که ساعت ١٢ دوشنبه در جنوب استان فارس اتفاق افتاده، توضیح داد: تصادف ٢ دستگاه پژو٤٠٥ در کیلومتر ٣٠ اشکنان، یک نفر کشته و ٤نفر مجروح به جای گذاشته است.

علت این تصادف، تجاوز به چپ یکی راننده ها بوده است.

جنوب سیستان و بلوچستان: واژگونی پژو

وی گفت: ساعت ٢١ دوشنبه واژگونی یک دستگاه سواری پژو٤٠٥ در کیلومتر ٧٥ محور بم-ایرانشهر باعث مجروح شدن ٦نفر شد. علت تصادف بی توجهی راننده به جلو بوده است.

خراسان جنوبی: تصادف کشنده و اتوبوس

رحمانی افزود: این بار تصادف در کیلومتر ٥٠ محور دیهوک اتفاق افتاده که طی آن یک دستگاه کشنده دانگ فنگ و اتوبوس ولوو با هم برخورد کرده اند. تصادف ساعت ٢ بامداد سه شنبه روی داده و بر اثر آن متاسفانه ٢نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح شده اند. علت حادثه، انحراف به چپ راننده کشنده دانگ فنگ بوده است.