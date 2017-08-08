چین نام ۹ بانک اخلالگر نظام ارزی را افشا کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا، مرجع تنظیم کننده ارز خارجی در چین اسامی ۹ بانک این کشور را که به برهم زدن بازار ارز اقدام کرده بودند را افشا کرد؛ برای اولین بار است که مرجع تنظیم کننده ارز خارجی در چین نام بانک های متخلف در حوزه ارز را علنی می کند.

این اقدام چین بمنظور کنترل خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و جریمه سنگینی برای بانک ها متخلف معین شده است. از جمله بانک های سرشناس چینی که در این فهرست دیده می شوند، عبارتند از؛ بانک کشاورزی چین، بانک «مین شنگ» و بانک «نینگبو» که از سوی اداره ملی ارز چین متهم به اخلال در تراکنش بازار ارز شده اند.

جریمه تعیین شده برای این بانک ها بین ۲۶۰ هزار یوآن تا یک میلیون یوآن معادل ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار است که متناسب با میزان تخلف آنها تعیین شده است.

از اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی، مقامات چینی مقررات سختگیرانه ای را در رابطه با تراکنش‌های ارز در پیش گرفته اند و از آغاز سال جاری میلادی تا کنون چندین شرکت و فرد حقیقی به دلیل برهم زدن قوانین ارزی در این کشور مجازات شده اند.

براساس قوانین ارزی چین، سقف خرید هر فرد برای ارز خارجی در سال معادل ۵۰ هزار دلار است و بر پایه تحقیقات انجام شده، ۷ بانک به سندسازی برای خرید کالا با ارز و ۲ بانک دیگر به بی توجهی در قوانین ارزی محکوم شده اند.

همچنین شعبه «شانگهای» بانک «نینگبو» و بانک «مین شینگ» هر کدام به پرداخت یک میلیون یوآن جریمه و تعلیق ارائه خدامات ارزی به مدت یکسال محکوم شده اند.

از جمله اقدامات غیر قانونی این دو بانک استفاده از سهم خود به خرید بیشتر ارز برای افراد ذکر شده است.