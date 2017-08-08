شکایت ۴۶ صفحه ای شیکاگو از دولت آمریکا به دادگاه ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «رام امانوئل» شهردار شیکاگو از ارائه شکایت ۴۶ صفحه ای علیه دولت آمریکا به دادگاه به دلیل مخالفت با سیاست های مهاجرتی «دونالد ترامپ» خبر داد.

شهردار شیکاگو اعلام کرد که علیه دولت آمریکا اقامه دعوی کرده است. این شکایت به دلیل قطع کمک های دولتی و یارانه‌هایی است که به فعالیت‌های نیروهای پلیس اختصاص دارد.

ترامپ تهدید کرده شهرهایی که با مهاجرت های غیرقانونی قاطعانه برخورد نمی‌کنند و همچنین با نهادهای کل و فدرال آمریکا همکاری نمی‌کنند، با قطع این یارانه‌ها روبرو خواهند شد.

شهرهای«مهاجردوست» در آمریکا مانند شیکاگو، نیویورک و لس‌آنجلس از همکاری با نهادهای دولتی و فدرال به منظور پیگرد و بازداشت مهاجران غیرقانونی سر باز می‌زنند.

به گفته‌ امانوئل، شیکاگو در سال گذشته میلادی برای خرید خودروی پلیس، رایانه و همچنین کلت‌های الکتریکی مبلغ ۳ / ۲ میلیون دلار دریافت کرد. او در این راستا از سیاست‌های غیرسازنده‌ دولت آمریکا سخن گفت.

شهردار شیکاگو در گفتگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد: «ما شهری خواهیم بود که به همه خوشامد می‌گوید.» او افزود که پلیس شیکاگو به همکاری با مهاجران نیاز دارد.

در این میان جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا از عملکرد و اقدام شیکاگو به‌ شدت انتقاد کرد. او با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، دولت آمریکا به شهرهایی که حاکمیت قانون را با افتخار نقض می‌کنند و از بیگانگان بزهکار به بهای امنیت عمومی حفاظت می‌کنند، پولی پرداخت نخواهد کرد.

وزیر دادگستری آمریکا یادآور شد: مسئله خیلی ساده است. یا به قانون پایبند باشید یا از پول و یارانه‌هایی که از طریق مالیات حاصل می‌شود، چشم بپوشید.