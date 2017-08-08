نظام بودجه ریزی کشور نیاز به تغییر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکرمی در «پنجمین همایش سراسری معاونین نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان‌ها» که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کل بودجه ما در سال ۹۶، ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی بااشاره به رشد ۲۸.۴ درصدی درآمد ها گفت: در چهار ماهه امسال ۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد درآمد داشتیم و از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیات و گمرک بدست آوردیم.

دکتر اکرمی گفت: ۲۶ هزار میلیارد در چهار ماهه امسال درآمد نفت داشتیم و ۸ هزار میلیارد نیز در سایر موارد درآمد داشتیم.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور بیان کرد: ۲۴ هزار میلیارد بازپرداخت اوراق سال ۹۵ داشتیم، و امسال در بازپرداخت این اوراق یک روز تأخیری نداریم، یارانه ها را رأس زمان مقرر پرداخت کردیم، هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاه ها و حقوق کارکنان را به موقع پرداخت کردیم.

دکتر اکرمی بیان کرد: در تلاش هستیم تا حقوق و مزایای کارکنان طرحی را نیز پرداخت کنیم و تاخیر در این زمینه حل شود.

وی اظهار داشت: علی رغم همه کمبودها در نظام بودجه، با انضباط مالی و اقدامات قانونی کاهش اتکا به نفت را داشتیم اما یکی از مشکلات ادارات کل استان‌ها، راهبری ذی حسابان است و باید نظامی به این کار داده شود.

دکتر اکرمی بیان کرد: بودجه ریزی ما با این روش موجود به سامان نمی‌رسد، نظام بودجه ریزی باید به بودجه ریزی نسبت به عملکرد تغییر کند و برای این کار به حساب داری تعهدی نیاز داریم.

وی خزانه داری الکترونیک را پروژه های مهم در سال اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: الان به خوبی نمیتوانیم بگوییم دارایی دولت چقدر است. امسال بودجه عمومی کشور ۳۴۶ هزار و هفتصد میلیارد است.

دکتر اکرمی بیان کرد: پارسال ۷۴ هزار میلیارد درآمد نفت داشتیم و امسال ۱۰۵ هزار میلیارد بودجه مصوب ، ۴۰۰-۵۰۰ هزار میلیارد دارایی در کشور داریم.