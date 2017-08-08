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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

رئیس دانشگاه شهید بهشتی:

دیگر با پدیده دانشجوی ستاره‌دار مواجه نیستیم

دیگر با پدیده دانشجوی ستاره‌دار مواجه نیستیم

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: بسیاری از مسیرها در آموزش عالی در این چهار سال اصلاح شده است؛ خوشحالیم که دیگر با پدیده «دانشجوی ستاره‌دار» مواجه نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز در نشست رؤسای دانشگاه‌ها که در این دانشگاه در حال برگزاری است، گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم، جا دارد یادی کنیم از چهار سال گذشته و اینکه دکتر فرهادی در چه شرایطی سکان آموزش عالی را در دست گرفت.

وی ادامه داد: خوشحالیم که قطار آموزش عالی با حمایت‌های دولت به ریل و مسیر خود بازگشته است و امیدواریم مشکلاتی که باقی مانده در چهار سال آینده برطرف شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: علیرغم مشکلات فراوانی که وجود داشت، بسیاری از مسیرها اصلاح شد. در فضای دانشجویی دیگر با پدیده «دانشجوی ستاره‌دار» مواجه نیستیم.

صدوق تصریح کرد: پژوهش در مسیر خوبی قرار گرفته و همین پژوهش است که سرنوشت آتی کشور ما را رقم می‌زند و اگر همه ما و دولت به این مسئله واقف باشیم، رشد کشور بستگی به این مسئله دارد که علم و پژوهش در خدمت همه مسائل کشور باشد؛ آن وقت است که شاهد توسعه پایدار کشور خواهیم بود.

کد مطلب 4053243
زهرا سیفی

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