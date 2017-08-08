به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز در نشست رؤسای دانشگاه‌ها که در این دانشگاه در حال برگزاری است، گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم، جا دارد یادی کنیم از چهار سال گذشته و اینکه دکتر فرهادی در چه شرایطی سکان آموزش عالی را در دست گرفت.

وی ادامه داد: خوشحالیم که قطار آموزش عالی با حمایت‌های دولت به ریل و مسیر خود بازگشته است و امیدواریم مشکلاتی که باقی مانده در چهار سال آینده برطرف شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: علیرغم مشکلات فراوانی که وجود داشت، بسیاری از مسیرها اصلاح شد. در فضای دانشجویی دیگر با پدیده «دانشجوی ستاره‌دار» مواجه نیستیم.

صدوق تصریح کرد: پژوهش در مسیر خوبی قرار گرفته و همین پژوهش است که سرنوشت آتی کشور ما را رقم می‌زند و اگر همه ما و دولت به این مسئله واقف باشیم، رشد کشور بستگی به این مسئله دارد که علم و پژوهش در خدمت همه مسائل کشور باشد؛ آن وقت است که شاهد توسعه پایدار کشور خواهیم بود.