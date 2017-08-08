کارت اعتباری فرهیختگان ویژه اساتید احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب سنگ‌تراش دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم صبح امروز در نشست روسای دانشگاه های کشور که در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، گفت: ما در این ستاد چهار کار گروه مسکن، تسهیلات رفاهی بانکی، خودرو، گردشگری و بیمه سلامت تشکیل داده ایم.

وی ادامه داد: این چهار گروه مدتی است که فعالیت خود را آغاز کرده اند، یکی از کارهایی که قرار بود انجام شود ایجاد کارت فرهیختگان با ۵۰ میلیون تومان اعتبار بود که چون بانک تجارت اعتبار لازم را نداشت محقق نشد. در حال حاضر این کار احیا شده است و دیسکت ۴ هزار عضو هیات علمی به بانک مربوطه برای پرداخت اعتبار این وام ارائه شده است و از این هفته به حساب اساتید واریز می شود.

وی تصریح کرد: با رایزنی هایی که صورت گرفته در دور جدید اعتبار این کارتها به ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

سنگ‌تراش به بخش تسهیلات اشاره کرد و گفت: مذاکرات وسیعی برای صدور کارت اعتباری خارج از کشور انجام شده، از بانک های موجود ۲۰ بانک اعلام آمادگی کرده اند تا این کارتها را صادر کنند، یک بانک و یک شرکت برای این کار انتخاب شده اند و متقاضیان از هفته آینده می توانند به سایت ستاد رفاهی وزارت علوم مراجعه کرده و اقدامات لازم را برای صادر شدن کارت شان انجام دهند.

وی افزود: در بخش خودرو نیز فعالیت هایی آغاز شده است، شرکت های داخلی استقبالی از این طرح انجام نداده اند، با شرکت های خارجی صحبت کردیم و ۹۰ میلیون تومان وام برای خودرو به اساتید ارائه می دهیم.

دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم در ادامه به طرح جامع گردشگری اشاره کرد و گفت: امکانات رفاهی دانشگاهها در این زمینه باید لینک شود، بر همین اساس در حال طراحی سایتی هستیم که این امکانات یکی شود و اساتید با مراجعه به این سایت، استانی را که می خواهند سفر کنند مشخص کرده و از تمام امکانات آن باخبر شوند.

وی در ادامه به راه اندازی سفر عتبات اساتید اشاره کرد و گفت: هزینه این سفر بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومات تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که اساتید می توانند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را وام بگیرند.

سنگ‌تراش تصریح کرد: تور مالزی به گردشگری ما اضافه شده است، در روز اول یک هزار و ۴۳۶ نفر ثبت نام کرده اند که ۱ هزار و ۸۵ نفر آنها اساتید و ۳۵۱ نفر آنها همکاران اداری هستند.

وی به طرح کارت هوشمند دانشجویی اشاره کرد و گفت: این کارت ۱۲۰ نوع خدمات ارائه می دهد که در آینده نزدیک می توانیم آن را به اساتید نیز تعمیم دهیم.