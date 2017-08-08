ظاهر مهربان برخی مدیران کمکی برای رسانه ها نیست

سجاد بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی‌رغم تاکید دولت به تکریم خبرنگاران، همچنان شاهد باوری کاذب به تکریم خبرنگاران نزد برخی مدیران و فرمانداران استان بوشهر هستیم.

این خبرنگار با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید، احترام و پذیرش روزنامه‌نگاران در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ارتقاء پیدا کرده اظهار داشت: چون این احترام حالت دستوری و از بالا به پایین شکل گرفته و خودجوش نبوده عملا به شکوفایی و پویایی جامعه رسانه‌ای کشور و استان کمک محسوسی نکرده است.

بهزادی با اشاره به شکایت‌های رسانه‌ای برخی دستگاه‌ها و مدیران استان از خبرنگاران و مماشات فرمانداران و مسئولین ارشد شهرستان‌ها با این شکایت‌ها، آنها را نمونه‌ها و مصداق‌هایی عینی از شعارهای پوشالی برخی مسئولین در حمایت از رسانه‌ها دانست.

عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تصریح کرد: با همه این احوال ۱۷ مرداد فرا رسیده است و مسئولان هم پیام‌های سراسر مهری را همراه با گل و شیرینی برای خبرنگاران می‌فرستند اما واقعیت این است که خیلی از آنها گویی دیکته شده از بالا به پایین می خواهند ظاهر موضوع را حفظ کرده باشند.

وی افزود: درحال حاضر با وجود تکثیر فضای رسانه‌های در اینترنت و گروه‌های مجازی و فعالیت گسترده خبرنگاران نسبت به سال‌های دورتر، اما بدون تعارف حال روزنامه نگاری و خبرنگاران خوب نیست و به مطالبات صنفی آنها کمترین توجه می‌شود.

بهزادی ادامه داد: ظاهر مهربان مدیران و مسئولان استان نمی‌تواند به رسالت واقعی رسانه برای توسعه و آگاهی بخشی در جامعه کمک کند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها نیز به واسطه دسترسی وسیعی که به انبوه مخاطبان در فضای مجازی دارند می بایست توسط تشکل های صنفی آموزش ببینند و دستگاههای دولتی نیز باید به این امر کمک کنند.