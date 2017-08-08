طرح روسیه برای مبارزه با تفکر افراطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو برای طرح ابتکار عمل هایی در راستای مقابله با تفکر افراطی و تروریستی در محافل مختلف بین المللی تلاش می کند.

وی در پایان نشست آ سه آن در گفتگو با خبرنگاران در مانیل پایتخت فیلیپین با اعلام این خبر افزود: روسیه با همکاری اندونزی پیش نویسی را در زمینه مبارزه با تفکر افراطی و تروریستی مطرح کرده و قرار است این طرح در نشست شرق آسیا که در پاییز در مانیل برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرد. در مورد اهمیت بسیار این موضوع توافق عام ایجاد شده است.

وی افزود: مسکو برای به جریان انداختن طرح های مشابه در سطح سازمان ملل متحد تلاش می کند.