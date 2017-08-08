اولویت حضور دندانپزشکی سیار در مناطق جاسک و بشاگرد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین داودی پیش ازظهر سه شنبه گفت: با توجه به کار بزرگی که توسط وزارت بهداشت و درمان و با حمایت های وزیر جهادی دولت تدبیر و امید دکتر هاشمی در خصوص ایجاد خدمات دندانپزشکی سیار انجام شده است، اولویت ما ارائه خدمت به مردم شریف مناطق جاسک و بشاگرد خواهد بود.

داودی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که تا آبان ماه سال جاری نسبت به استقرار پزشکان متخصص در بیمارستان جاسک اقدام کنیم و به همین منظور ساخت خانه پزشکان را با ۶ واحد آغاز کردیم که در آینده ای نزدیک به ۱۲ واحد افزایش می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این رابطه از فرماندار شهرستان بشاگرد خواستار حمایت های بیشتر در این حوزه شد تا مردم شریف بشاگرد بتوانند از تمامی خدمات بهداشتی درمانی به نحو مطلوب تری بهره مند شوند.

دکتر داودی افزود: به زودی ۲ تخت LDR (اتاق زایمان تک نفره) به تخت های بیمارستان بشاگرد اضافه می شود.

وی عنوان کرد: یک دستگاه «سونی کیت» جهت مراقبت دوران بارداری برای بخش زنان و زایمان بیمارستان بشاگرد خریداری خواهد شد. همچنین دستگاه زباله سوز و ماشین لباسشویی صنعتی از دیگر تجهیزاتی است که بیمارستان بشاگرد به آن مجهز می شود.