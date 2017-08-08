به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسلامی صدرا در پی اتفاق تلخ حاشیه مراسم تحلیف ریاست جمهوری در محل مجلس شورای اسلامی، گفت: ماجرای دردآور سلفی گرفتن تعدادی از نمایندگان مجلس با مسئول سیاست خارجی اروپا، ماجرای ساده ای نیست و نشانه مهمی از ورود عناصر واداده و بی هویت به مهمترین رکن جمهوری اسلامی است و لذا نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

وی افزود: این ماجرا در روزهای اخیر، قلب بسیاری از مردم با شرف ایران را از طیف ها و سلیقه های گوناگون اعم از انقلابی و غیر انقلابی، اصول گرا و اصلاح طلب به درد آورده و این سئوال را در ذهن خیلی از جوانان به وجود آورده که چه چیزی موجب شده ملتی که نوجوانان با غیرتی مانند حسین فهمیده دارد که امام (ره) او را رهبر مردم ایران می نامد، افرادی در کسوت نمایندگی ملت دست به چنین کار ذلیلانه ای بزنند؟!

وی با بیان اینکه بعضی می گویند سلفی گرفتن در مجامع بین المللی رایج شده و نباید درباره این رفتار نمایندگان سخت گرفت!، اظهارداشت: من در پاسخ می گویم، آیا سلفی گرفتن با کسی که مسئول وارد کردن انواع تحریم های خصمانه به ملت ایران است و در سالهای گذشته دست از اِعمال انواع فشارها به ملت ایران برای دست کشیدن از حقوق مسلم خود برنداشته است هم امری طبیعی و رایج است؟!

غلامی ادامه داد: من قبول ندارم که این حرکت زشت، نشانه عقب‌گرد بخشی از جامعه به افکار گندیده قجری است چراکه همواره و در بهترین شرایط نیز افرادی در جامعه ایران چنین تفکراتی را نمایندگی کرده اند با این تفاوت که در گذشته نه امکان ورود این افراد به مکان های مهمی چون مجلس وجود داشت و نه اینها جرأت بروز دادن احوالات خود را داشتند لذا مهم این است که بررسی کنیم چه اتفاقی در دستگاه های بررسی کننده صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس رخ داده که این افراد موفق شده اند وارد مجلس شوند؟ یا چه اتفاقی افتاده که عده ای در این جایگاه، از نمایش حقارت و بی هویتی در منظر مردم ایران ابایی ندارند؟!

رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: من یقین دارم، اگر این افراد در زمان تبلیغات انتخاباتی افکار و روحیات مرتجعانه خودشان را بروز می دادند، مردم ما از هر طیف و رویکردی حاضر نبودند تا به این افراد رأی بدهند و رأی آوری اینها به خاطر پنهان‌کاری ها و رفتار فریبنده ای است که در تبلیغات انتخاباتی رخ داده است.

غلامی در پایان سخنانش تأکید کرد: کمترین کاری که انتظار می رود انجام شود، تهیه شکایت رسمی از نمایندگان سلفی بگیر و ارجاع رسمی آن به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و رأی قاطع این هیات به بررسی مجدد ادامه عضویت این افراد در مجلس از مجرای قانونی است.