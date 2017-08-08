خبرنگاران در راه شکوفایی استان سمنان تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد رضا خباز در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، نوشت: ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار مجاهد و حماسه نگار ایران اسلامی، فرصتی گرانبها برای قدردانی از خبرنگاران آزاده ای است که با تلاش صادقانه و نهایت صداقت و شفافیت در این راه پر فراز و نشیب گام برمی دارند و برای دسترسی، تولید، توزیع و انتشار اطلاعات از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند؛ خبرنگاران قاصدان امین و راویان صدیق اطلاعات، آگاهی و اخبارند و بی شک از جمله پشتوانه های مهم خبرنگاران اعتماد سازی و امانتداری در بین مردم با انعکاس اخبار حقیقی و شفاف است که در این صورت شغل خبرنگاری حرفه ای شریف، پر اهمیت و با ارزش تلقی می شود.

وی افزوده است: اینجانب ضمن گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و تبریک این روز به همه تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی، برای خبرنگاران متعهد و کوشای استان سمنان آرزوی موفقیت کرده و از همکاری و همراهی تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات که در طی یک سال گذشته با همت و تلاش مثال زدنی و شبانه روزی در همراهی و همگامی با مسئولان استان در راستای توسعه و آبادانی بیش از پیش این خطه از میهن اسلامی تلاش کردند تشکر و قدردانی می کنم.

در ادامه پیام استاندار سمنان آمده است: خبرنگاران در سایه الطاف الهی با مدّ نظر قراردادن فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری که می فرمایند «جامعه مطبوعاتی بایستی با توجه به مسئولیتشان اهمیت کار خود را مورد توجه قرار دهند» در اعتلای فرهنگ و ارزش های والای اسلامی گام‌های بلندتری بردارند.