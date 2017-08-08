ترساندن مردم از تهدید دشمن خیانت است/رسانه ها امید تزریق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم بزرگداشت روز خبرنگار از سوی سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه و با حضور اصحاب قلم و رسانه برگزار شد.

در این مراسم که فرهیختگان و نخبگان رسانه ای و مطبوعاتی استان کرمانشاه در محل مجتمع رفاهی بعثت گرد هم آمده بودند، فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استان کرمانشاه نیز برای تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه کرمانشاه حاضر شدند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در این مراسم با تبریک روز خبرنگار به اهالی رسانه اظهار داشت: اصحاب رسانه به عنوان یکی از ارکان مهم در جمع نیروهای مدافع اسلام و انقلاب در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی وظیفه خطیر و مهمی بر دوش دارد.

سردار بهمن ریحانی گفت: محبوبیت اسلام ناب در جهان امروز یک پیشروندگی خاص به آرمانها و تفکر اسلام داده است و یک حقیقت مسلم است که جهان استکبار به محوریت آمریکا تمام ظرفیت خود را برای مقابله با این حرکت رو به جلو متمرکز کرده است.

وی ادامه داد: منادی آرمانهای اسلام ناب مانند عدالت خواهی و مبارزه با ظلم حاکمان جور امروز ایران اسلامی است و این هدیه خداوند و دین خدا درست مانند روزهای صدر اسلام به یاری یاران خود نیاز دارد. گرچه با تمام این دشمنی ها امروز ما در شرایط بسیار مقتدرانه ای در مواجهه با توطئه ها قرار داریم.

این فرمانده ارشد نظامی گفت: این اقتدار جبهه حق در جهان امروز در شرایطی است که در ظاهر قدرت دشمن کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. صاحب نظران امنیتی ایالات متحده معتقدند که آمریکا با اینکه به اندازه تمام جهان سلاح دارد اما در یک بستر بی عملی قرار گرفته است و قدرت اجرایی به کار گیری این سلاح ها را ندارد.

وی افزود: آنچیزی که قدرت عمل را از دشمن گرفته است ایستادگی استوار در مسیر حق و در صحنه بودن مردمی است که پشتیبان دین و میهن خود هستند. این ایستادگی هندسه جهان را تغییر داده است. روزی حرکت ناوهای جنگی دشمن حکومتها را تغییر می داد اما امروز خاور میانه ای که آنها به دنبال سازماندهی آن به سود خود بودند تبدیل به سپری برای جریان مقاومت بوده است.

سردار ریحانی گفت: در این میان البته هستند افرادی که این عظمت را نمی بینند و مرعوب امپراتوری رسانه ای غرب می شوند. آنچیزی که برای ما خطرناک است تهدیدات دشمن نیست. بلکه خطر برای ما تلاش برای ترساندن مردم از تهدیدات است. این یک خیانت در حق مردم و حیثیت کشور است.

وی با اشاره به سیاست ایالات متحده برای کاهش قدرت نفوذ ایران در منطقه گفت: دشمن با تمام توان به دنبال از بین بردن مولفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی است. تلاش برای از بین بردن توانهای هسته ای، موشکی، ماهواره ای و... از زیر مجموعه های این تلاشهاست اما آمریکا سد اصلی و دژ محکم در برابر توطئه های خود را مردم و ولایت فقیه می داند.

سردار ریحانی با اشاره به نقش رسانه در ترویج مفاهیم حق اظهار داشت: امروز قلم و تفکر می تواند در استحکام پایه های نظام اسلامی موثر ترین نقش را ایفا کند. نسل جدید در ایران اسلامی می تواند بازوان توانمند انقلاب و اسلام باشد که تعابیر رهبر انقلاب درباره جوانان را می بینید که چقدر متعالی است.

وی درپایان تصریح کرد: وظیفه خطیر رسانه ها در شرایط کنونی تزریق امید و نشاط و نگاه به آینده در میان جامعه است.

خبرنگاران جان خود را بر سر پیام صادق نهاده اند

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه نیز در این مراسم با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران پیام آوران عرصه صداقت و صلح هستند.

حسن موحد گفت: این خبر آوری شان پیامبری است که پیام الهی را با صدق تمام به جامعه منتقل می کردند.

وی گفت: بسیاری از خبرنگاران و رسانه ای هستند که این شان پیام آوری و جانبازی بر سر پیام صادق به آنها منتقل شده است و دیدیم که از دوران دفاع مقدس تاکنون گمنام روشنگری می کنند و گمنام به شهادت می رسند.

وی در پایان رسالت بسیج رسانه را تشکیل یک جبهه رسانه ای حق طلب و مردمی عنوان و برای رسیدن هرچه سدیع تر به این هدف ابراز امیدواری کرد.

خبرنگاران درد شناس و واقع گرا باشند

کارشناس مذهبی نیز در این مراسم گفت: خبرنگاران باید درد شناس و واقع گرایی را از پیامبر اکرم(ص) الگوگیری کنند.

حجت الاسلام کماسی اظهار داشت: خبرنگاران باید نیازهای جامعه را بشناسند چه اینکه امروزه هشت هزار روستا داریم که با تانکر آب رسانی می شوند، 10 میلیون دختر باز مانده از ازدواج داریم چندین میلیون جوان جویای کار داریم که باید فکری به حال آنان شود.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید فارغ از تفکرات حزبی و جناحی باید واقع بین باشند افزود: به منظور شناسایی نیازهای جامعه و واقع بینی حتی می شود با رقبا نیز اعتلاف کرد.

در پایان این مراسم نمایندگان برخی از پیشکسوتان عرصه رسانه و فعالان حوزه مطبوعات مورد تجلیل قرار گرفتند.