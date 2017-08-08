مراکز پژوهشی کشور باید هویت تحقیقاتی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی در نشست سراسری روسای دانشگاه ها در دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به شخصیت‌ فرهادی وزیر علوم گفت: وی در دوران مسیولیت خود برای پیشبرد آموزش عالی نقش‌مهمی داشت و چالش‌ها را با حکمت و خویشتن داری به دور از جنجال به سرانجام رساند.

وی افزود: دکتر فرهادی یادگار مهمی دارد و آن این است که عمده مراکز تحقیقاتی بعد از انقلاب توسط وی در دوره قبل از وزارت شان تاسیس شد و این نهال ها توسط ایشان غرس شد.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی با اشاره به اینکه اداره دانشگاهها و مراکز علمی کار نسبتا پیچیده و پر مسئله ای است، گفت: این کار با به کار بردن حکمت و توکل به خدا به سرانجام می رسد و امیدواریم برادر عزیزمان دکتر خاکی صدیق که احتمالا امروز یا چند روز دیگر به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی می شود و از خانواده دانشگاه هستند، انشاالله با رای خوبی مسئولیت این وزارت را به عهده بگیرد و این کاروان را به پیش ببرد.

لاریجانی با بیان‌اینکه تاسیس مراکز علمی در ۲۵۰ سال گذشته باعث شده است نقش آنها مورد توجه قرار گیرد گفت: در صد سال گذشته تحقیقات عظیم و جهش های بزرگ علمی از این مراکز نشات گرفته است به طوریکه‌ این‌ مسئله باعث پیشبرد علم و توفیقات علمی در کشوری مانند هند شده است.

وی با اشاره به دلایل موفقیت مراکز تحقیقاتی در کشف‌های مهم علمی و تاثیر آنها در پیشرفت علمی جهان یادآور شد: شاخص های دانش سنجی عمدتا حکایت از وضعیت مزاج علمی دارد برای جهش های علمی باید فراتر از شاخص ها حرکت کرد و برای تاکتیک‌های مشخصی گروهی علاقه مند باید بر مسئله تمرکز کنند.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی افزود: مراکز تحقیقاتی باید هویت تحقیقاتی داشته باشند. نباید دنبال این باشیم که محل مرکز تحقیقاتی کجاست و چند نیرو دارد بلکه دنبال این باشیم چه پروژه هایی را دنبال می کند. مراکز تحقیقاتی با هویت پروژه‌هایی که به‌ آن مشغول هستند معرفی می شوند.

لاریجانی تاکید کرد: نکته دیگر آزمایش های بزرگی است که‌ انجام می شود و متفاوت از آزمایشگاه معمولی است. مراکز تحقیقاتی بزرگ‌ همه درگیر آزمایش های بزرگ هستند.

وی با بیان‌ اینکه مشکل کنونی کشور این است که دستگاه های زیادی داریم، گفت: قبل از خریدن این دستگاهها باید توجه کنیم که آیا برای آزمایش هایی که می خواهیم انجام دهیم به‌ این دستگاه ها نیاز داریم یا نه.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی گفت: محور بعدی تعامل وسیع و به هم بافته مراکز تحقیقاتی با دانشگاه هاست. ۸۰ درصد تعاملات مراکز تحقیقاتی فرصت مطالعاتی است و آن را به شکل فرصتی سه ماهه تا ۲ ساله در اختیار اساتید و دانشجویان نخبه قرار می دهند.

لاریجانی در ادامه تاکید کرد: مراکز تحقیقاتی نباید نیروی ثابت زیادی داشته باشند و باید از نیروهای علمی دانشگاهها استفاده کنند.

وی گفت: همکاری برای تربیت دانشجو از دیگر مسائلی است که مراکز تحقیقاتی باید به آن توجه کنند. تربیت دانشجویان دکتری به خصوص در رشته هایی که در کشور چندان رواج ندارد از جمله اقداماتی است که باید توسط مراکز تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی عنوان کرد: در وزارت علوم فعلی تلاش شده این تجربه شکل گیرد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هر دو پای پرورش جوان کشور بیایند و نیروی جوان به عنوان محصول علمی کشور دیده شود.