معرفی دستاوردهای فعالان صنعت ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی در نشست خبری تشریح برنامه های اتاق تعاون برای ارتقای صنعت ساختمان گفت: از شنبه ۲۱ مرداد تا سه شنبه ۲۴ مرداد فعالان صنعت ساختمان به همت اتاق تعاون ایران دستاوردهای خود را در حوزه ساخت و ساز معرفی خواهند کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران افزود: این گردهمایی فعالان بخش ساخت و ساز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران و ۸۷۷ شرکت بخش ساختمان علاوه بر معرفی دستاوردهای خود، ماشین آلات ساختمانی و راه سازی تولید داخل را نیز نمایش خواهند داد؛ همچنین در این گردهمایی، ۳۹۱ شرکت خارجی از ۳۱ کشور حضور دارند تا فضا برای رقابت و تعامل میان مسکن و راه سازان داخلی با همتایان خارجی آنها فراهم شود.

کریمی به برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه این گردهمایی ۴ روزه برای شرکت های مسکن، ساختمان و راه سازی اشاره و تصریح کرد: در این ۴ روز، علاوه بر معرفی دستاوردها، روزانه ۲ کارگاه آموزشی برگزار و در پایان به متخصصان و شرکت کنندگان در این کارگاه ها گواهی نامه اعطا خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران افزود: برنامه ریزی کرده ایم تا بازدیدهای دو طرفه (b۲b) میان فعالان ایرانی بخش ساخت و ساز و انبوه سازان غیر ایرانی انجام شود که این برنامه، امکان تنظیم تفاهم نامه و قراردادهای دو طرفه بین شرکت کنندگان داخلی و خارجی را فراهم آورده است.

کریمی با اشاره به حضور بانک ها و بیمه ها در گردهمایی فعالان مسکن و ساختمان هفدهم، خاطرنشان کرد: پیمانکاران، انبوه سازان، مشاوران صنعت ساختمان، دانشگاهیان، دانشجویان و همه افرادی که به نوعی علاقه مند یا فعال در صنعت ساختمان هستند می توانند در مدت برگزاری این کردهمایی از نزدیک با دستاوردهای داخلی و خارجی آشنا شوند.

وی با اشاره به حضور سازمان ملی استاندارد به منظور اشاعه فرهنگ استاندارد و تطبیق محصولات داخلی و خارجی در هفدهمین گردهمایی فعالان صنعت ساختمانِ اتاق تعاون افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، بسیج مهندسین قرارگاه حضرت محمد (ص)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری نانو و شرکت های مرتبط در حوزه صنعت ساختمان در این گردهمایی دستاوردهای خود را در معرض نمایش خواهند گذاشت. همچنین اتاق های تعاون سراسر کشور، اتحادیه ها، شهرداران کلان شهرها و مناطق، استانداران و سازمان ها و ارگان های مرتبط با صنعت ساختمان نیز به عنوان میهمان حضور خواهند یافت.

کریمی انتقال تکنولوژی شرکت های ساختمانی خارجی را یکی از مهم ترین دلایل حضور این شرکت ها در گردهمایی فعالان صنعت ساختمان امسال عنوان و خاطرنشان کرد: کشورهای چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، اکراین، بلژیک، پرتغال، تایوان، دانمارک، روسیه، امارات، قطر و عمان از جمله کشورهای حاضر در سمپوزیوم معرفی دستاوردهای صنعت ساختمان هستند.

وی در پایان با اشاره به تأثیر قابل توجه صنعت ساختمان در اشتغال و کاهش بیکاری گفت: یکی از موضوعاتی که در دولت دوازدهم به عنوان اولویت مدنظر است توجه به تولید و اشتغال است که اگر در این زمینه بتوان صنعت ساختمان و صنایع وابسته را بیش از پیش فعال کرد می تواند در رفع مشکل بیکاری و همچنین ایجاد اشتغال رتبه نخست را در بین سایر صنایع داشته باشد.