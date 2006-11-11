به گزارش خبرنگار مهر، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز امروز درهمایش جایگاه نفت در اقتصاد کشور در جمع دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهوازگفت : باید گروه خارج از حاکمیت سیاسی کشور، در مورد نفت تصمیم گیری کنند که در این صورت درآمدهای نفتی و تصمیم گیری ها در این بخش نه در حیطه قدرت سیاسی و حاکمیتی کشور و نه در معرض تصمیم های غیر کارشناسی شده خواهد بود.

سید عبدالمجید آهنگری با اشاره به افزایش حدود 90 درصدی واردات نفتی و در مقابل کاهش 20 درصدی واردات در بخش صنعت در کشورطی سال جاری اظهار داشت : افزایش واردات نفتی به منظور کنترل تورم در کشور صورت گرفته و طبیعی است اگر دولتی خواهان اقتصادی بودن درآمد نفت است ، باید آن را سر سفره های مردم بیاورد.

آهنگری تصریح کرد: این به معنای آن نیست که پول نفت را به مردم بدهیم ،بلکه باید این درآمدها را برای مردم در بخش های مختلف خرج کرد.

وی با ارائه تحلیلی بر نگاه به نفت و درآمدهای نفتی در دوره های گذشته گفت : در دهه پنجاه بین سال های 53 تا 57 قبل از پیروزی انقلاب افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را به شدت وابسته به نفت کرد و دولت در این سال ها بخشی از دلارهای جدید خود را تبدیل به ریال کرده و حجم پول و سرمایه نیز بالا رفت و این مساله منجر به افزایش تورم در کشور شد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد : طی دهه مذکور، افزایش درآمدهای نفتی باعث شد تا دولت این درآمدها را در اقتصاد ایران که ظرفیت لازم جهت چنین تزریق درآمدی را نداشت خرج کند که بر اثر همین تصمیم غلط اقتصاد کشور ضربه سنگینی را متحمل شد.

وی با اشاره به افزایش رفاه در طول این سال ها گفت: در سال های جنگ با وجود رشد شدید منفی 20 درصدی جمعیت، دولت با کوپنی کردن و استفاده از درآمدهای نفت میزان مصرف را حفظ کرد و در این شرایط رفاه مردم افزایش یافت در حالی که به توسعه منابع انسانی در این سال ها در کشور توجهی نشد.

آهنگری خاطرنشان کرد : درطول سال های پس ازجنگ، اتکا به درآمدهای نفتی بیشتر و درآمدهای بالای حاصل از فروش نفت باعث شد که امکان وقوع جنگ نیز وجود داشته باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازهمچنین به دوران سازندگی اشاره و اظهار داشت : در این دوره بسیاری از تصمیم گیری ها در زمینه نفت و درآمدهای نفتی غیر کارشناسی بوده و حاکمیت بر تصمیم های کلیدی تسلط بیشتری پیدا کرده بود.

وی گفت : روال کلی تصمیم گیری در مورد نفت تاکنون و پس از طی این سال ها هنوز تغییری نکرده و چون غیر کارشناسی بوده و با اهداف خاص غیر اقتصادی صورت می گرفته به همین سبب تغییر قابل توجهی در اقتصاد ایران از این بعد به چشم نمی خورد.

آهنگری بابیان اینکه پول نفت در هر حال به مردم تعلق دارد افزود : این پول باید برای مردم خرج شود نه این که به مردم این پول داده شود، بلکه باید در مسیر توسعه هزینه شده و در جهت اشتغال زایی به کار رود.

وی انتقال شرکت های نفتی به استان های خوزستان و اهواز آن را منشاء اثرات منفی دانست و افزود : به عقیده کارشناسان این امر تنها منجر به تورم در استان و افزایش قیمت ها به ویِژه در خصوص مسکن در اهواز شد.

همچنین در این مراسم سید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازنیزدراین خصوص با تاکید بر اینکه انتقال شرکت های نفتی به خوزستان هیچگاه عملی نخواهد شد اظهار داشت : از این مساله بیشتر استفاده سیاسی شد که با ساختار فعلی این انتقالات جزو محالات است که اگر انجام شود با زور و با یکسری جاخالی ها قابل انجام خواهد بود.

وی دلایل عقب ماندگی استان خوزستان و استان هایی نظیر این استان را غیراقتصادی بودن فعالیت ها در آنها دانست و گفت : مشکل این منطقه کمبود بودجه نیست زیرا که بیشتر بودجه و درآمدها به استان تزریق می شود ،بنابراین عقب ماندگی خوزستان از این ناحیه می باشد ،که حتی اگر پول زیادی هم باز وارد استان کنیم عقب ماندگی های آن حل نخواهد شد.

افقه با بیان اینکه درآمدهای نفتی باید به سمت ساختن انسان های توسعه ای هدایت شود افزود : این درآمدها به ویژه باید برای ساختن مسئولان توسعه ای هزینه گردد تا برای مردمی توسعه خواه تصمیم گیری کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه هید چمران اهوازگفت : این درحالی است که در کشور به سمت خرید تکنولوژی و آهن آلات و کارخانجات حرکت می شود که باعث شده انسان ها توسعه لازم را پیدا نکنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیم گیری ها در کشوربا تعجیل و توام با ژست های سیاسی اخذ می شود اظهارداشت : گرچه سال ها نفت را مورد سرزنش قرار داده ایم که باعث تعجیل دولت دراستفاده از درآمدهای آن درمواقع مشکلات است ، اما مشکل کاردرجای دیگری است و آن هم این است که هنوز تعریف درستی از توسعه در کشور وجود ندارد.

افقه با تاکید براینکه وجود تعریفی درست از نفت برای توسعه کشور،تکلیف این منبع را نیز مشخص خواهد کرد گفت : منابع بسیارزیادی درکشوروجود دارد، که اگر توسعه به خوبی تعریف و شناخته نشود این منابع هم ممکن است به همان سرنوشتی که نفت پیدا کرده مواجه شود.

این استاد دانشگاه تعاریف ارائه شده در دوره های گذشته در مورد توسعه را محدود و یا همراه با نگرش های سیاسی عنوان و اضافه کرد : باید درآمدهای نفتی را به سمت تربیت انسان های توسعه ای هدایت کنیم ، زیرا بدون این اقدام ،توسعه در کشور معنا و مفهومی پیدا نخواهد کرد.

وی اظهار داشت : با وابستگی کشور به نفت و درآمدهای نفتی بعید به نظر می رسد که به این زودی ها به اقتصادی غیر نفتی دست پیدا کنیم.