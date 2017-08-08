مبلغان مذهبی شش هزار ساعت در مدارس فعالیت دینی و مذهبی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدندار صبح سه شنبه در آیین تجلیل از مبلغان مذهبی اظهار داشت: این مبلغان در بیش از ۵۰ آموزشگاه دخترانه شهرستان مدیریت دینی و مذهبی دانش آموزان را در کنار مدیر به عهده داشتند.

وی تشکیل کارگروه، مشارکت مبلغان در برنامه ریزی فرهنگی مدارس، برپایی گفتمان های دینی در مدارس و تهیه بنرهای مختلف مذهبی و قرآنی را از مهم ترین طرح های مبلغان مستقر در مدارس آران و بیدگل برشمرد.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل اظهار داشت: پاسخ به شبهات دینی دانش آموزان و تشکیل جلسات پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های مبلغان در مدارس است.

وی با بیان اینکه بخش نامه شرح وظایف مبلغان و مدیران در طرح مدارس ابلاغ شده است، تصریح کرد: حضور مبلغان در مدارس، مدیریت دینی و مذهبی دانش آموزان در کنار مدیر مدرسه است.

معدندار با اشاره به اینکه فرهنگ تعامل بین مبلغ و دانش آموز در مدارس باید نهادینه شود، گفت: با تعامل می توان بهترین اهداف دینی و مذهبی را در دانش آموزان درونی کرد.

وی تاکید کرد: حیطه وظایف مبلغان مذهبی در مدارس مشخص است بنابراین مدیران مدارس از مبلغان در نقش اصلی خود استفاده کنند.

در پایان این آئین از ۲۵ مبلغه مذهبی مدارس آران و بیدگل تجلیل شد