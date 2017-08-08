۵۸درصد زمین های کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده بیان داشت: امسال تا کنون بیش از ۲هزارو۸۰۰هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است. برای اجرای این طرح ۱۸میلیارد تومان هزینه شده است.

باقر زاده افزود: تا پایان سال ۱۰هزار هکتار دیگر از زمین های کشا ورزی استان به شبکه آبیاری نوین مجهز می شوند.

وی تاکید کرد: برای اجرای طرح آبیاری نوین در سطح ۱۰هزار هکتار هزینه ای بالغ بر ۱۲۵میلیارد ریال نیاز است که در صورت تامین، اجرای این طرح آغاز خواهد شد.

باقرزاده گفت: تاکنون تسطیح ۵۰۰هکتار از زمین های کشاورزی ، لوله کشی خط انتقال آب به طول ۱۴کیلومتر ، ساخت ۲۸کیلومتر جاده بین مزارع و احیاء ومرمت ۸رشته قنات صورت گرفته است.

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ادامه داد: وسعت زمین های کشاورزی هرمزگان ۱۶۳هزار هکتار است که تاکنون بیش از ۹۴هزار هکتار آن به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است.

باقرزاده با بیان اینکه دولت ۸۵درصد هزینه های اجرای سیستم آبیاری نوین را پرداخت می کند اظهارداشت: صرفه جویی در مصرف و افزایش کارایی آب ؛افزایش تولید وکاهش هزینه کارگری از مهمترین مزایای شبکه های آبیاری نوین هستند.