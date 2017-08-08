به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دلشب در پیامی روز خبرنگار را به همه اهالی قلم در مطبوعات و رسانه های مجازی تبریک گفت و اظهار داشت: به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از همه اهالی مطبوعات و رسانه ها درخواست دارم با توجه به گامهایی که این استان به سمت توسعه برداشته و فضای کالبدی و محیطی این استان در اختیار صنایع و شرکتها قرار گرفته است، بسیار مهم و حیاتی هست که به روزنامه نگاری با تخصص محیط زیست در این استان اهمیت بالایی داده شود.

وی افزود: خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر در این حوزه با نگرشی تخصصی به آموزش و تربیت روزنامه نگاران تخصصی در عرصه محیط زیست و توسعه پایدار بپردازد.

دلشب گفت: این اداره کل با تبریک مجدد روز حقیقت طلبی و آزاداندیشی به روزنامه نگاران و خبرنگاران استان بوشهر، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در اجرای کارگاه های آموزشی در حوزه روزنامه نگاری تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار اعلام می دارد.