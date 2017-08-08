به گزارش خبرنگار مهر، یونس عبدالهی‌پور صبح سه‌شنبه در حاشیه سرکشی از خانه محروم در قالب اردوهای جهادی به اهداف گروه های جهادی پرداخت و گفت: دانشجویان بسیجی هم پای تمام اقشار در خدمت رسانی به مردم تلاش کرده‌اند.

مسئول حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی استان بوشهر ادامه داد: تمامی اردوهای جهادی به صورت داوطلبانه و با مشارکت خودجوش و بسیار مطلوب دانشجویان همراه بوده است.

وی افزود: علی‌رغم گرمای طاقت فرسای استان بوشهر که در برخی مواقع به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد‏‏‏، در سخت‌ترین شرایط حتی کوچکترین اعتراض و شکایتی ندارند.

عبدالهی‌پور ادامه داد: گروه‌های جهادی با تحمل شرایط نامساعد آب و هوایی، به بهترین نحو ممکن در زمینه‌های درمانی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی به مردم مناطق محروم استان خدمات جهادی ارائه می‌کنند.

مسئول حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی استان بوشهر اظهار کرد: پروژه‌های محرومیت‌زدایی و روند ساخت خانه‌های نیازمند روستای شورکی تنگستان و روستاهای تنگ خون و امامزاده بخش بوشکان دشتستان از دیگر اقدامات بسیج سازندگی بوده است.