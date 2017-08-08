  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

مسئول حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی بوشهر مطرح کرد؛

فعالیت گروه‌های جهادی استان بوشهر در گرمای ۵۰ درجه سانتیگراد

فعالیت گروه‌های جهادی استان بوشهر در گرمای ۵۰ درجه سانتیگراد

بوشهر - مسئول حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی استان بوشهر از فعالیت گروه‌های جهادی استان در گرمای ۵۰ درجه سانتیگراد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عبدالهی‌پور صبح سه‌شنبه در حاشیه سرکشی از خانه محروم در قالب اردوهای جهادی به اهداف گروه های جهادی پرداخت و گفت: دانشجویان بسیجی هم پای تمام اقشار در خدمت رسانی به مردم تلاش کرده‌اند.

مسئول حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی استان بوشهر ادامه داد: تمامی اردوهای جهادی به صورت داوطلبانه و با مشارکت خودجوش و بسیار مطلوب دانشجویان همراه بوده است.

وی افزود: علی‌رغم گرمای طاقت فرسای استان بوشهر که در برخی مواقع به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد‏‏‏، در سخت‌ترین شرایط حتی کوچکترین اعتراض و شکایتی ندارند.

عبدالهی‌پور ادامه داد: گروه‌های جهادی با تحمل شرایط نامساعد آب و هوایی، به بهترین نحو ممکن در زمینه‌های درمانی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی به مردم مناطق محروم استان خدمات جهادی ارائه می‌کنند.

مسئول حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی استان بوشهر اظهار کرد: پروژه‌های محرومیت‌زدایی و روند ساخت خانه‌های نیازمند روستای شورکی تنگستان و روستاهای تنگ خون و امامزاده بخش بوشکان دشتستان از دیگر اقدامات بسیج سازندگی بوده است.

کد مطلب 4053322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها