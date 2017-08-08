کلینیک تست خواب در مجتمع پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسنی آزاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت : با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته و شیوع اختلال خواب در اقشار مختلف که تبعات بسیار نامطلوبی را در جامعه بر جای می گذارد، راه اندازی کلینک بررسی اختلالات خواب به منظور درمان صحیح اختلالات خواب با همکاری گروه طب کار در دست اقدام قرار گرفت.

حسنی آزاد در ادامه افزود بدین منظور در کلینیک طب کار دو اتاق جهت راه اندازی بخش تست خواب در نظر گرفته و با رایزنی های صورت گرفته و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تجهیزات مورد نیاز این بخش تامین و در نهایت آماده بهره برداری گردید.

همچنین در ادامه دکتر هادی اسحاقی متخصص طب کار و بیماریهای شغلی ضمن اعلام این که تمامی اختلالات خواب در کلینیک تست خواب مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) بررسی و درمان می شودگفت : اختلال خواب شامل ۶ دسته بیماری است که این بیماری ها عبارتند از بیماری اختلال تنفسی حین خواب، بی خوابی،پرخوابی،اختلال ریتم سیرکادین،پاراسومونیا، اختلال حرکتی و تشنج های حین خواب.

دکتر اسحاقی در ادامه افزود: اصولا بیماران با تنگی نفس شبانه، خرناس، شب ادراری، افزایش فشار خون شبانه، تنش، کابوس و اختلال حرکتی اندام ها به کلینیک تست خواب مراجعه می کنند. ابتدا توسط پزشک متخصص ویزیت شده و به منظور بررسی اختلال و درمان مناسب یک شب در کلینیک تست خواب بستری می شوند.

مدیر گروه طب کار در ادامه ضمن بیان این که در زمان بستری با استفاده از مانیتورینگ و گیرنده های مختلف اطلاعات بیماران، بررسی و پایش میگردد گفت: مطالعات انجام شده طی یک شب بستری بیمار شامل: بررسی نوار مغز در زمان خواب، بررسی ممتد حرکات چشم، انجام مانیتورینگ ممتد نوار قلب ، انجام مانیتورینگ ممتد پالس اکسی متری برای بررسی اشباع اکسیژن خون، بررسی میزان سطح دی اکسید کربن خون، انجام نوار عضله برای عضلات چانه و پاها، بررسی ممتد خر و پف با گیرنده های مخصوص و بررسی ممتد تغییرات وضعیت بدن است، همچنین طی مدت مطالعه بیمار تحت بررسی ویدیویی قرار می گیرد.

وی در خصوص آمادگی قبل از انجام تست گفت: نکات مهمی از جمله استحمام قبل از بستری، عدم مصرف چای و شکلات و مواد محرک در طی روز و نداشتن چرت میان روز و سایر مسائل لازم که باید قبل از بستری رعایت شود توسط همکاران به بیماران آموزش داده می شود.

دکتر اسحاقی در خاتمه متذکر شد در صورتی که بیماران داروی خاصی را در طول شب مصرف می کنند داروی خود را بهمراه داشته باشند و به تکنسین بخش در خصوص بیماری خود و دارویی که استفاده می کنند توضیحات لازم را ارائه کنند.