آثار هنرمندان ایرانی به ترکیه رفت/ تبادل ایده در سطح بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیزادگان در این‌ باره گفت: این نمایشگاه که به کوشش گالری یاسمین ایران و گروه نیدرا آرت ترکیه برگزار شده و از ١٢ مرداد در گالری «ایدیل» استانبول برپاست تا ٢٢ مرداد به کار خود ادامه می دهد. از جمله آثار به‌ نمایش درآمده در نمایشگاه یاد شده می‌توان به عکس‌ هایی با موضوع انسان، معماری، طبیعت و آثار نقاشی، نقاشی خط و همچنین آثار گرافیکی اشاره کرد.

به گفته وی این فعالیت با هدف تبادل هنر، فرهنگ و ایده با کشور ترکیه انجام شده که نشان از توان بالای هنرمندان ایرانی در زمینه بین‌المللی دارد.