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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

آثار هنرمندان ایرانی به ترکیه رفت/ تبادل ایده در سطح بین المللی

آثار هنرمندان ایرانی به ترکیه رفت/ تبادل ایده در سطح بین المللی

مصطفی علیزادگان عکاس و مدرس هنر از برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی ۴۰ نفر از هنرمندان ایرانی با عنوان «مهر» در شهر استانبول ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیزادگان در این‌ باره گفت: این نمایشگاه که به کوشش گالری یاسمین ایران و گروه نیدرا آرت ترکیه برگزار شده و از ١٢ مرداد در گالری «ایدیل» استانبول برپاست تا ٢٢ مرداد به کار خود ادامه می دهد. از جمله آثار به‌ نمایش درآمده در نمایشگاه یاد شده می‌توان به عکس‌ هایی با موضوع انسان، معماری، طبیعت و آثار نقاشی، نقاشی خط و همچنین آثار گرافیکی اشاره کرد.

به گفته وی این فعالیت با هدف تبادل هنر، فرهنگ و ایده با کشور ترکیه انجام شده که نشان از توان بالای هنرمندان ایرانی در زمینه بین‌المللی دارد.

در این نمایشگاه آثار امیر شمسی‌نیا، مصطفی علیزادگان، آزاده علیزاده حیدری، آزاده طاهری امین، بنفشه حیدری، دنیا باقری فرد، احسان صالحی‌فرد، الهام السادات فرزان مهر، فاطمه عزیزپور، هادی کریمی، حسین کلانتری، خورشید فرجادمنش، کیمیا حیدرایی، لاله طاهری، مریم حاجی صادقی، مریم کیانی، معصومه عبادی، مژده عبدالله حیدری، محمدمهدی نوروزی، محمدعلی دانش صدیق، محمدرضا یوسف‌زاده، محمد گلرخ، محمود کاملی، مینا آذرمند، ندا حاج محمدرضا، ندا محققی، نسا نوش‌آبادی، نیوشا ساده، رقیه بیات، رومینا جهانگیر راد، ستاره رضایی، سیده فاطمه موسوی منفرد، شادی نباتی‌زاده، شهرزاد محرابی، شیما فرهان جم، سمیه خاتمی، ستوده شاه میرزایی، ویدا جیلانچی، زهرا میراخورلی و زهرا وفایی به‌ نمایش گذاشته شده است.

کد مطلب 4053325

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