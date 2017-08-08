قدرت هر کشوری در علم، نوآوری و خلاقیت آن کشور نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاس استان تهران، میررضا شفیع پور، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در رویداد دانش آموز کارآفرین در سالن مرکزی همایش های دانشگاه امیر کبیر تهران، با اشاره به این امر که در عصر انفجار اطلاعات و عصر خلاقیت بسرمی بریم و هر کشوری موفق است که بتواند از این تمدن جدید سهمی داشته باشد، گفت: دانش آموزان به عنوان محوراصلی نظام آموزشی محسوب می شوند که باید به آنها توجه ویژه نمود.

وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از این امر که جمعیت امروز کشورما در مرز باسوادی نود درصدی است و در میان چند کشور اول این حوزه در جهان قرار دارد، افزود: تعداد بالای فارغ التحصیلان رشته های فنی دانشگاهها در کشو جای خوشبختی دارد و باید از این فرصت ها به خوبی استفاده کرد.

این مقام مسئول ایران را ملتی تمدن ساز دانسته که امروز باید جایگاه آن را در میان کشورهای جهان رصد کرد، ادامه داد: دانش آموزان امروز می بایست به خودآگاهی برسند تا بتوانند با شناخت صحیح از رسالت اصلی خود، جایگاه صحیحی درجامعه پیدا کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود با اذعان به این امر که امروز رسالت آموزش و پرورش با توجه به شرایط موجود فرق کرده است، اظهار داشت: امروز باید بتوانیم حداقل ٢۰ درصد از دانش آموزان را خلاق و نوآور بارآوریم.

شفیع پور قدرت هر کشور را نهفته در علم، دانش، خلاقیت و نوآوری آن کشوردانسته و در ادامه، با تأکید بر این امر که اگر بخواهیم در تبادل اقتصاد جهانی جایگاهی داشته باشیم، باید دانش آموزان را خلاق و ایده پرداز پرورش دهیم، تصریح کرد: توسعه آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها، تربیت دانش آموزان خلاق و ایجاد دانشگاه های نسل سوم از مهم ترین اسباب توسعه و ارتقای هر کشور می باشد.