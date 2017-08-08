رشد ۵۰ درصدی جمع آوری زکات در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخی زاده امروز سه شنبه در نشست هم اندیشی پیرامون مشارکت های مردمی با محوریت عید سعیدقربان که با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور واعضای شورای افتاء استان کردستان در سنندج برگزارشد، گفت: خوشبختانه اعضای شورای افتاء استان در تمامی برنامه های امداد به ویژه برنامه های فقهی و شرعی با این نهاد همکاری داشته و دارند.

وی عنوان کرد: علی رغم پایین بودن درآمد سرانه مردم کردستان بالغ بر ۶ میلیارد تومان زکات فطریه در این استان جمع آوری شد که این مهم با لطف و تشویق اعضای شورای افتاء محقق شده است.

وی اظهارداشت: حضور و فعالیت روحانیون موجب ایجاد تحرک درجامعه به ویژه در دستگاه های اجرایی در خصوص کمک به فقرا و نیازمندان شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بحث تشویق زکات سال گذشته بیش از یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص دادند که این مبلغ به طور ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کرده است.

شیخی زاده اضافه کرد: تمامی فرمانداران شهرستان های استان به بحث تشویقی زکات توجه دارند به گونه ای که امسال فرماندار سنندج ۷۰۰ میلیون تومان و سقز و قروه هم هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان را به این مبحث اختصاص داده اند.

وی با اشاره به وجود هزار و ۶۸۰ روستا درکردستان، گفت: در اکثر روستاهای استان شورای زکات با حضور امامان جمعه و جماعت و همکاری بخشداران و دهیاران فعال شده است.

وی به ظرفیت های اقتصادی استان اشاره وعنوان کرد: کردستان ۵ درصد اراضی مستعد کشاورزی و ۴ درصد رواناب کشوررا دارد و ۳۲ درصد اشتغال این استان هم مربوط به بخش کشاورزی، ۶ درصد صنعت و ۶۲ درصد هم خدمات است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان اعلام کرد: در حال حاضر ۴۵ هزار و ۵۰۰ خانوار که جمعیتی بالغ بر ۱۲۱ هزار نفر را تشکیل می دهند، تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.

شیخی زاده عنوان کرد: بیش از ۹۰ هزار نفر از آمار مذکور مستمری بگیر و مابقی هم از دیگر خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

وی به عملکرد حوزه مشارکت های مردمی در چهارماهه امسال اشاره کرد و اظهارداشت: ۷۰۰ میلیون تومان صدقه دراین مدت در استان جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱،۲ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات هم در این چهار ماهه نخست امسال دراستان جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: در حوزه اکرام ایتام هم ۲ میلیارد تومان جمع آوری و به حساب ایتام واریز شده که این میزان ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

شیخی زاده بیان کرد: امسال ۲۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی امداد برای حمایت از برنامه های مختلف به استان اختصاص پیدا کرده است.