وقوع قتل در اصفهان ۱۷.۵ درصد کاهش یافت

سرهنگ ستار خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در چهار ماه نخست امسال مجموع کشفیات نیروی انتظامی دو درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: در سرقت‌های به عنف با ۱۱ درصد رشد کشف، سرقت مسلحانه ۲۲ درصد و در قتل‌ نیز ۹۶.۹ درصد افزایش کشف داشته‌ایم.

وی با اشاره به کاهش ۱۷.۵ درصد قتل در استان اصفهان در چهار ماهه امسال ابراز داشت: جرایم خشن نیز در مجموع در سطح استان با کاهش ۹ درصدی روبرو بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه در چهار ماه امسال در مجموع سرقت‌ها موفق به کشف ۸۶.۵ درصدی بوده‌ایم، اضافه کرد: در این زمینه برخورد با مالخرها در دستور کار ویژه قرار دارد چرا که این افراد یکی از ضلع‌های مثلث سرقت هستند و در سال جاری ۴۵ درصد افزایش برخورد با این افراد را شاهد بودیم.

وی با اشاره به انهدام ۵۲ باند جرایم مختلف در استان اصفهان در چهار ماه امسال اضافه کرد: در هفته گذشته نیز باند بزرگ سرقت منزل منهدم شد که به ده‌ها فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ خسروی با اشاره به اینکه در چهار ماه امسال در پرونده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۶۷ درصد افزایش داشتیم، افزود: ۳۵۰ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق توقیف و ارزش کالای قاچاق نیز در استان اصفهان افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته محموله ۲۰ تنی پیاز قاچاق در استان اصفهان نیز کشف شد، ابراز داشت: این محموله از کشور پاکستان و به دلیل وضعیت قیمت پیاز در بازار وارد کشور شده بود.