طرح هجرت ۳ در مدارس پلدختر آغاز شد

محمدجواد الهیاری معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طرح هجرت ۳ در آیینی نمادین با حضور مسئولان سپاه، آموزش و پرورش و دانش آموزان داوطلب در مدرسه زینبیه پلدختر آغاز شد.

وی اظهار داشت: این طرح با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی از دهم مردادماه سال جاری از سوی سپاه پاسداران آغاز شده و تا اول شهریور ماه سال جاری ادامه دارد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش پلدختر افزود: در این طرح که در قالب ترمیم، زیبا سازی و بهسازی ۴ مدرسه سطح شهر و یک مدرسه دخترانه روستای «سراب حمام» اجرا می شود؛ تعداد ۲۰۰ دانش آموز به صورت داوطلبانه شرکت می کنند.

الهیاری هدف از اجرای این طرح را استفاده از توانمندی های دانش آموزان و پرکردن اوقات فراغت آنان در تابستان دانست.