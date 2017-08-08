رشته خبرنگاری در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش ازظهر سه شنبه در همایش روز خبرنگار در شهرک نمک آبرود ضمن نبریک این روز به اصحاب رسانه مازندران از راه اندازی رشته خبرنگاری در دانشگاه علمی و کاربردی امل خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این رشته راه اندازی شده و علاقه مندان می توانند در این رشته تحصیل کنند.

وی گفت: از سال گذشته با پیگیری های انجام شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات مازندران روز خبرنگار به هفته گرامیداشت مقام خبرنگار تبدیل و تلاش شد تا در این هفته برنامه های خوبی برای اصحاب رسانه تهیه شود.

جاودانی افزود: برای بزرگداشت این هفته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، خانه مطبوعات و بسیج رسانه در کنار هم قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: شهید شاخص رسانه در استان مازندران شهید روشن بخش از قایم شهر انتخاب شده و دیدار از خانواده معزز شهید و حضور بر سر مزارش توسط اصحاب رسانه انجام شد.

جاودانی با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره مطبوعات در همایش خبرنگاران گفت : از سال آینده جشنواره مطبوعات مطابق ابلاغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط خانه مطبوعات برگزار شده و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بجز نظارت بر آن ، دخالتی در آن ندارد.

وی با بیان اینکه رسانه هایی می توانند در این جشنواره شرکت کنند که در استان مازندران پروانه فعالیت داشته باشند، خاطر نشان کرد: این مهم به نفع خبرنگاران ماندرانی است.

جاودانی با اشاره به سختی و پیچیدگی برگزاری همایش های فرهنگی ، رسانه ای و هنری از فرماندار چالوس، انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران ک ادارات چالوس، مدیر عامل شهرک نمک آبرود به پاس زحماتشان قدر دانی کرد.