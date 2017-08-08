۳۷ میلیارد ریال به عمران شهری خورموج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیخیانی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح های عمران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند سال اخیر با عنایت فرماندار شهرستان اقدامات و طرح های خوبی در سطح شهر اجرا شد که تحول خوبی شاهد هستیم.

وی افزود: آسفالت کوچه و معابر، توسعه فضای سبز و ورزشی شهر خورموج از مهمترین اقدامات بوده که رضایت مندی خوبی ایجاد کرده است.

شیخیانی بیان کرد: در سال جاری نیز ۳۷ میلیارد ریال برای عمران شهری خورموج در کمیته برنامه ریزی مصوب شد که از استاندار بوشهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرماندار دشتی تقدیر وتشکر می شود.

وی احداث خیابان چمران، شهید طلائیان، ساماندهی دره ذاکری، احداث بوستان و زمین چمن مصنوعی در محله دشتی ها و آسفالت کوچه و معابر را از جمله پروژه های جدید در سال جاری عنوان کرد.

شیخیانی خاطرنشان کرد: تلاش داریم در کنار این اعتبارات از محل ارزش افزوده و داخلی نیز پروژه هایی در سطح شهر شروع کنیم.