معرفی راه یافتگان به مرحله نهایی یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان داوری مرحله نخست یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، اسامی راه‌یافتگان به مرحلۀ نهایی این جشنواره اعلام شد. دبیرخانه این جشنواره بعد از پایان کار کمیته‌های تخصصی داوری مرحله اول و بررسی بیش از یک هزار و ۵۰۰ اثر ارسالی در سه بخش موسیقی نواحی، دستگاهی و کلاسیک اسامی ۵۱۴ نوازنده و خواننده را برای اجرا در مرحله نهایی اعلام کرد.

هنرمندان نوجوان و جوان موسیقی کشور با راه‌یابی به مرحله نهایی طی روزهای برگزاری جشنواره در حضور هیات داوران به اجرا خواهند پرداخت.

اسامی افراد منتخب بر اساس بخش‌ها و رده‌های سنی در سایت جشنواره به نشانی www.javanmusicfestival.com و همچنین در پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن موسیقی ایران به نشانی www.nay.ir قابل مشاهده است.

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دفتر موسیقی و بنیاد رودکی، در شهریورماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.