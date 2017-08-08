۵۰۰ قرآن آموز در بشاگرد تربیت می شود

مصطفی محب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی وتعمیق باورهای دینی به جهت مصونیت قرآن آموزان از هجمه های فرهنگی وبرون رفت ازحاشیه های فرهنگی ودینی می تواند برای بالا بردن ارزش های معنوی تاثیر گزار باشد گفت: برای اهتمام دادن به این موضوع در این راستا می توان به برگزاری مسابقات وکلاسهای قرآنی در شهر وروستا اشاره کرد.

محب زاده بیان داشت:شرکت در محافل انس با قرآن با حضور قاریان وتشریح کنندگان مفاهیم قرآنی برای قرآن آموزان یکی از راههایی است که می تواند برای کمک وتعالی در مسیر ترویج فرهنگ دینی وقرآنی مفید ومثر باشد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان بشاگرد با اشاره به شوق حضور نوجوانان وجوانان در این شهرستان برای شرکت در کلاسهای قرآنی گفت: بی شک حضور نوجوانان در این گونه محافل ،روشنگری وهدایت وبیداری آنها را نسبت به باورهای دینی در پی خواهد داشت.

محب زاده با اشاره به اینکه ازسوی اداره کل اوقاف استان هرمزگان برای این شهرستان در خصوص تربیت قرآن آموز در شته حفظ قرآن سهمیه ای اختصاص یافته است گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در ۲۳ روستای این شهرستان کلاس برای فعالیت قرآنی برای ۵۰۰ قرآن آموز در شهرستان در نظرگرفته شده است که زیر نظر اساتید بومی به آموزش وحفظ قرآن کریم مشغول هستند.

محب زاده گفت: دراین کلاسها نفرات برتر از اول تا سوم برای شرکت در چهلمین دوره مسابقات قرانی استانی که به میزبانی شهرستان میناب برگزار می شود راه پیدا می کنند.