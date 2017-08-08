من دوست رئیس جمهور نبوده ام/ نقشی در جلسه جنجالی وزرا نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مقیسه در ادامه جلسه دهم رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی در خصوص مصوبه جنجالی مرتبط با پرونده گفت: مصوبه چهار وزیر و رئیس کل بانک مرکزی تأیید بانک FIB برای دریافت ارز ۱۴.۵ درصد ارز کلی بود به همین دلیل این مصوبه و جلسه تأیید کننده آن نقش بسیار مهمی در برخی از مشکلات داشته است.

وی افزود: حسب اظهارات ک. د، شما در تاریخ ۹۱/۴/۷ که مصوبه فوق صادر شد در بانک مرکزی به همراه بابک زنجانی حضور داشتید.

فلاح هروی در واکنش به این سخنان قاضی خطاب به رئیس دادگاه گفت: جلسه مذکور حسب دستور رئیس جمهور وقت برای بررسی تأمین کالاهای اساسی در دوران بحرانی آن زمان بود.

وی خاطرنشان کرد: من هیچ رابطه ای با رئیس جمهور نداشتم و هیچ دستوری به ایشان برای تشکیل جلسه ندادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: ما کاری به ارتباط شما نخواهیم داشت به هر حال اهمیت جلسه ۹۱/۴/۷ بر هیچ کس پوشیده نیست.

متهم ردیف سوم اظهار داشت: جلسه فوق که به صورت اضطراری ساعت ۷:۳۰ صبح تشکیل شد اما من ساعت ۱۰ به این جلسه رفتم و در آن جلسه شنیدم که برخی آقایان گفتند که بحران کمبود کالا در راه است.

فلاح تصریح کرد: در همان جلسه حسب اظهارات آقای دانشیار، وزیر بازرگانی وقت خم شد تا دست آقای جشن ساز را ببوسد چون فکر می کرد راه حل بحران ها پیدا شده است.

وی با بیان اینکه یک پادو بودم و داخل مجموعه راه پیدا کردم گفت: بهتر است خود آقای دانشیار در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه دهد.

متهم ردیف سوم در رابطه با جزئیات جلسه جنجالی ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی گفت: در آن جلسه وزرا حتی به من سلام هم ندادند اما اکنون آن مصوبه به نام من تمام شده است. حتی در اندازه یک تماس تلفنی در این جلسه تأثیر نداشتم.

قاضی خطاب به فلاح هروی اظهار داشت: نشان دادن خودتان در آن جلسه، دست زدن روی شانه بابک زنجانی و به نوعی حضور شما در آنجا تأیید بابک زنجانی بوده است. شما تلویحاً با کارهایتان نشان دادید که بابک زنجانی مورد تأیید شماست.

فلاح هروی در دفاع از خود خطاب به رئیس دادگاه گفت: اگر بابک زنجانی می خواسته سوءاستفاده کند این موضوع چه ربطی به من دارد من بعد از ۳۰ سال باز هم درست زندگی کردم.

قاضی خطاب به متهم ردیف سوم افزود: شما برای چه به این جلسه رفتید؟ چرا عزت خود را لگدمال کردید؟

فلاح هروی پاسخ داد: در آن جلسه حتی جای نشستن نبود. چون همه مسئولان بودند و من سرپا در آن جلسه حضور یافتم و دو ساعت از جلسه گذشته بود که به آن رفتم. بابک زنجانی از من سوءاستفاده می کرده است و این را بازپرس پسندیده نیز تأیید کرده است.

متهم ردیف سوم اظهار داشت: ۳۰ سال در جایی کار کردم که مجبور بودیم از مردم پنهان شویم تا کسی ما را نشناسد. چرا باید برخی کارها را انجام می دادم؟ من برای معرفی به آن جلسه نرفته بودم. با این حال رفتن به یک جلسه که جرم نیست.

قاضی مقیسه با بیان اینکه متهم ردیف سوم در همه جا بازوی قدرتمند بابک زنجانی بوده است گفت: معرفی بابک زنجانی به عنوان فردی توانمند به مسئولان از سوی شما صورت گرفته است.

در ادامه دادگاه نماینده بانک مسکن خطاب به رئیس دادگاه گفت: معرفی زنجانی به عنوان فردی قدرتمند و توانمند به رئیس بانک مسکن توسط فلاح هروی صورت می گیرد.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: آقای فلاح شما یک فرد نهادی بودید با این حال بابک زنجانی را به عنوان یک ارزفروش و دارای سابقه کیفری می شناختید و حاضر شدید او را به مسئولان معرفی کنید و گفته اید که آدم خوبی است.

فلاح در ادامه مدعی شد: من به هیچ وجه نگفتم آقای بابک زنجانی آدم خوبی بوده است.

نماینده بانک مسکن خطاب به دادگاه اظهار داشت: تمامی معرفی ها به رئیس بانک از سوی این شخص بوده است و از نقش وی نباید غافل شد.

فلاح خطاب به نماینده بانک مسکن اظهار داشت: شما بهتر است یک لیوان آب بخورید.

متهم ردیف سوم خطاب به دادگاه گفت: این فرد هر وقت که صحبت می کند رنگش پریده و عصبانی می شود.

نماینده بانک مسکن در واکنش به سخنان متهم گفت: مگر من مال مردم را خورده ام که رنگم بپرد.

متهم ردیف سوم خطاب به نماینده بانک مسکن اظهار داشت: من هم نخورده ام اگر هم آنها را پیدا کردم باز می گردانم.