به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی در نشست خبری که امروز (سهشنبه) به منظور تشریح وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازیهای داخل سالن و هنرهای رسمی آسیا برگزار شد، خاطرنشان کرد: کاروان ایران با ۲۱۴ ورزشکار شامل ۱۴۸ورزشکار مرد و ۶۶ ورزشکار زن در این رقابتها شرکت میکند؛ شطرنج، فوتسال، تنیس، مویتای، سامبو، کوراش، جوجیتسو، بولینگ، دوچرخهسواری، شنا، دوومیدانی، وزنهبرداری، بسکتبال سه به سه، تکواندو، کیک بوکسینگ، بیلیارد، سوارکاری و کشتی رشتههایی هستند که در آنها نماینده اعزامی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ورزشکاران و همراهان آنها در قالب ۱۱ گروه عازم ترکمنستان میشوند و با همین تعداد گروه هم به کشور برمیگردند، گفت: به خاطر مشکلاتی که در چگونگی اعزام به ترکمنستان از طریق هوایی وجود دارد، بر آن هستیم تا ورزشکارانمان با اتوبوس راهی مشهد شوند، از آنجا به صورت هوایی به مرز باجگیران منتقل میشوند، سپس از آنجا توسط ستاد برگزاری بازیها به عشقآباد میروند.
رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی با یادآوری اینکه اختلاف ساعت دو کشور ایران و ترکمنستان نیم ساعت است، گفت: به خاطر اختلاف زمانی کم، هیچ یک از فدراسیونها متقاضی اعزام زودهنگام به محل برگزاری بازیها نیستند.
رحیمی با بیان اینکه تمام فدراسیونها اسامی کامل ورزشکاران خود را برای حضور در بازیهای داخل سالن اعلام کردهاند، گفت: درواقع ثبتنام ماقبل آخر تمام ورزشکاران انجام شده است.
سرپرست کاروان ایران در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا همچنین با انتقاد از اوضاع مالی کمیته ملی المپیک که بر نحوه آمادهسازی این کاروان تأثیر گذاشته، تصریح کرد: این یک اتفاق بیسابقه است، ما به لحاظ محدودیتهای مالی به جایی رسیدهایم که قطعاً کاروان کشورمان لطمه میخورد. باید تمام کارها را انجام دهیم. در مرحلهای به سر میبریم که نیازمند بودجه هستیم. باید معادل ریالی داشته باشیم تا بتوانیم ارز بگیریم؛ حتی نیازمند یکسری تجهیزات هستیم که باید خریداری شود. ما بر اساس پیشفاکتوری که از شرکت هواپیمایی و بابت خرید بلیت برایمان ارسال شده، باید ۲۰۰ میلیون پرداخت کنیم.
وی در این رابطه ادامه داد: تمام اعزامهای ما شهریور ماه انجام میشود که فصل مسافرتها در آن زمان خیلی زیاد است و قطعاً اگر پول لازم برای خرید بلیتها به موقع پرداخت نکنیم، تمام خریدهای بلیت ما را باطل اعلام میکنند. علاوه بر این تا به امروز بخش زیادی از هزینههای لازم را به کمیته برگزاری مسابقات ندادهایم؛ همه این مسائل، مشکلات و دغدغههای زیادی را برایمان ایجاد کرده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
رحیمی با تأکید بر اینکه پیشبینی اولیه ستاد اعزام بازیهای داخل سالن از مدالآوری ورزشکاران در این رویداد بر اساس پیشبینی انجام شده توسط مسئولان فدراسیونها بوده، گفت: تا شهریور ماه در رابطه با وضعیت کلی کاروان و نفرات نهایی تیمها به جمعبندی نهایی میرسیم؛ آن زمان پیشبینی دقیق ما در رابطه با مدالآوری انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی با یادآوری اینکه برای نخستین بار امسال کشورهایی از اقیانوسیه نیز در بازیهای داخل سالن شرکت دارند، گفت: شاید این کشورها با کاروان بزرگ به عشقآباد نیایند، اما قطعاً حضور آنها کیفی خواهد بود. باید یادآور شوم نتایج دوره پیش ایران در این بازیها خیلی درخشان نبود؛ بنابراین باید چگونگی عملکردمان در حد همین بازیها در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه ترکمنستان به عنوان میزبان میخواهد حضور درخشان داشته باشد و به همین دلیل یکسری رشتهها را به فهرست بازیها اضافه کرده است.
وی همچنین با انتقاد از اینکه شورای المپیک آسیا به عنوان متولی بازیهای داخل سالن، نظارت زیادی روی این بازیها ندارد، تأکید کرد: در کل شورای المپیک آسیا اقتدار قبل را ندارد و نقش خود را به عنوان متولی خیلی خوب ایفا نمیکند.
سرپرست کاروان ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موافقت رئیسجمهور ترکمنستان برای اختصاص پرواز به کاروان ایران به کجا میرسد؟ گفت: بر اساس موافقت اولیه صورت گرفته، جدول زمانبندی اعزام تیمهای خود را در اختیار برگزارکنندگان بازیها قرار دادیم، آنها هم تماسهایی با ما داشتند؛ اما احساسمان بر این است که قصد دارند برای سفر هوایی مجموعه کاروان ایران در قالب یک پرواز برنامهریزی داشته باشند که خیلی مورد نظر ما نیست؛ به همین دلیل همزمان با پیگیری این موضوع، برنامههای خود برای اعزام زمینی ـ هوایی کاروان را انجام میدهیم.
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