مصادره اموال وزیر متخلف اوپکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگستری نیجریه به دولت این کشور مجوز داد آپارتمان ۳۷.۵ میلیون دلاری وزیر نفت پیشین این کشور را که متهم به پولشویی است، مصادره کند.

دیزانی آلیسون مادوئکه، که در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی وزیر نفت نیجریه بود، همچنان متواری است. وی در ماه آوریل امسال به طور غیابی از سوی کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه، به پولشویی متهم شده بود. در ماه ژوئیه امسال نیز وزارت دادگستری آمریکا برای بازگشت ۱۱۴ میلیون دارایی کسب شده از راه رشوه احتمالی، دادخواستی مدنی صادر کرد.

از جمله اهداف رئیس جمهور کنونی نیجریه، مبارزه با فساد گسترده در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد این کشور بوده است.